Fca: nuove auto Maserati in Italia

Fca realizzerà dal 2020 nuovi modellia Torino, Cassino e Modena. A Modena nascerà la nuova supersportiva che avrà anche una versione elettrica;a Cassino saranno investiti 800mln di euro per realizzare la utility vehicle. Analogo investimento a Torino (Mirafiori e Grugliasco) dove si produrranno leGranturismo e Gran Cabrio.ha confermato il piano di investimenti 2019-2021 e, per realizzare i nuovi modelli,s'impegnerà per 1,6 mld di euro.(Di giovedì 26 settembre 2019)