Farmaco per l’ipertensione ritirato dal mercato | nome | marca e dettagli

Epilessia : approvato in Europa il primo Farmaco a base di cannabis - sarà utile per una specifica patologia : La Commissione Europea ha approvato per la prima volta un farmaco a base di cannabis, l’Epidiolex, indicato per il trattamento di due forme rare ma gravi di Epilessia, la sindrome di Dravet e quella di Lennox-Gastaut. L’Epidiolex si presenta in forma liquida da assumere per bocca, come fosse uno sciroppo, non contiene la componente psico-attiva della cannabis, il tetraidrocannabinolo (thc), ma il cannabidiolo. Il farmaco è stato testato in ...

Pia a 9 mesi rischia la paralisi : “Per curarla serve un Farmaco che costa 1 - 9 milioni di euro” : Sta facendo il giro del mondo la storia di Pia, bimba belga di 9 mesi affetta da atrofia muscolare spinale (Sma) di tipo 1, che le impedisce il corretto funzionamento dei muscoli e che porta rapidamente alla paralisi totale. Sono stati raccolti in soli 2 giorni 2 milioni di euro per coprire i costi dello Zolgensma, l'unico farmaco in grado di curarla e che costa 1,9 milioni di euro: "È il più caro del mondo".Continua a leggere

E’ allarme su un Farmaco per il controllo della nausea : è pericoloso in gravidanza - può causare malformazioni orofacciali : L’azienda Novartis Farma S.p.A., in accordo con l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e l’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), hanno pubblicato un avviso in merito al farmaco Ondansetron e ai suoi effetti sulla gravidanza. Informazioni relative al problema di sicurezza Ondansetron è un antagonista della serotonina (5HT3) ed è stato approvato per la prima volta nell’Unione Europea nel 1990. Nell’adulto ondansetron è indicato per il controllo ...

Prende un Farmaco per il mal di denti : il sangue le diventa blu : E' successo ad una ragazza di 25 anni che, per rimediare ad un mal di denti, ha utilizzato una crema anestetica base di...

Alzheimer - effetti collaterali : Farmaco aumenta il rischio di ricoveri per malattia “mangia-muscoli” : Un team di ricerca canadese ha dimostrato che il donepezil, un farmaco utilizzato per il trattamento del morbo di Alzheimer e altre demenze, raddoppia il rischio di ricovero in ospedale per rabdomiolisi rispetto ad altri farmaci. Si tratta di una condizione caratterizzata dalla distruzione delle cellule del muscolo scheletrico.Continua a leggere

‘Sindrome del Lupo Mannaro’ : ritirato Farmaco per curare il reflusso - conteneva sostanze contro ipertensione e alopecia : E’ allarme in Spagna dopo i 17 casi, quasi da film fantascientifico, di persone che hanno subito una velocissima crescita di peli su tutto il corpo, arrivando ad apparire quasi simili ad animali, tanto da essere paragonati ai mitologici Lupi Mannari. Nello specifico si tratta di 17 bambini che hanno subito una crescita anomala dei capelli e dei peli, la cosiddetta sindrome del ‘Lupo mannaro’, dopo aver assunto un farmaco utile ...

L’EMA lancia l’allerta su un Farmaco per artrite reumatoide - psoriasi e morbo di Crohn : “Una dose eccessiva potrebbe essere fatale” : L’EMA lancia un importante avviso su un noto farmaco utilizzato per il trattamento di malattie infiammatorie come l’artrite reumatoide, la psoriasi e la malattia di Crohn. L’EMA ha raccomandato nuove misure per prevenire errori gravi e potenzialmente fatali con il dosaggio di metotrexato. Le raccomandazioni derivano da una revisione delle segnalazioni che indicano che i pazienti usano il metotrexato in modo errato nonostante le ...

Secondo Farmaco per il colesterolo ritirato in poche ore : due parametri sono fuori specifica [MARCHIO E LOTTO] : Aifa, l’Agenzia Italiana del farmaco, ha comunicato il ritiro dalle farmacie – il Secondo nel giro di poche ore – di un solo lotto del farmaco TORVAST, marca Pfizer. Il medicinale è un noto anticolesterolo, in grado di abbassare i livelli elevati di colesterolo totale e LDL, apolipoproteina B e trigliceridi in adulti, adolescenti e bambini dai 10 anni in su affetti da ipercolesterolemia primaria. Nello specifico il lotto ...

Ritirato nuovamente un Farmaco per il colesterolo : richiesti controlli dei NAS (MARCHIO E LOTTI) : Dopo una nuova notifica di allerta proveniente dall’agenzia ceca per il farmaco e in seguito alla comunicazione della ditta Mylan Italia Spa, in merito a risultati fuori specifica durante gli studi di stabilità, Aifa – Agenzia Italiana del farmaco – ha disposto il ritiro dalle farmacie di altri tre lotti del farmaco SIMVASTATINA della ditta Mylan Italia Spa. Precedenti lotti del medesimo medicinale erano stato ritirati nel mese ...