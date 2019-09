F1 | GP Russia 2019 | Max Verstappen e gli altri piloti motorizzati Honda penalizzati a

Fonte : oasport

(Di giovedì 26 settembre 2019) Non arrivano buone notizie per le monoposto motorizzatein vista del GP di, sedicesimo round del Mondialedi F1. Come ha reso noto la casa nipponica, le due Red Bull dell’olandese Maxe del britannico Alexander Albon e le due Toro Rosso del francese Pierre Gasly e del padrone di casa Daniil Kvyat subiranno una penalità in griglia di partenza per via della sostituzione di una parte delle Power Unit, ovvero l’introduzione di un nuovo motore a combustione (la specifica n.4). Looking at our PU usage for the rest of the season, in Sochi all 4 drivers will get a new Spec 4 ICE. With a different replacement history, Kvyat is changing all elements except the battery. He will start from the back of the grid. The other 3 will get 5 place grid penalties. pic.twitter.com/uUrjYloO9f —Racing F1 (@RacingF1) September 26,Laha ...

SkySportF1 : ? Record di longevità per Kimi #Raikkonen ?? Ecco cosa ne pensa #SkyMotori #F1 #Formula1 #RussianGP - StefanoFassina : Mozione @Europarl_EN riscrive la Storia a uso del dominio liberista: nazismo = comunismo, cancellata decisiva funzi… - SkySportF1 : ?? I dettagli #RussianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 -