F1 - GP Russia 2019 : la potenza della Ferrari contro l’agilità della Mercedes. Sfida tra opposti a Sochi : Da domani si farà sul serio. Il weekend del GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1 prenderà il via. Sulla pista di Sochi c’è attesa per le sorti del fine settimana all’insegna dell’incertezza. Se si guarda allo storico, la Mercedes dovrebbe dominare in lungo in largo. Le Frecce d’Argento hanno saputo solo vincere su questo tracciato fin dalla prima edizione del 2014. Il layout è sempre stato ...

Lewis Hamilton F1 - GP Russia 2019 : “Il nostro obiettivo è esprimere il massimo della Mercedes” : Lewis Hamilton e il quarto posto a Singapore. Un brutto risultato per il britannico della Mercedes, leader del Mondiale 2019 di F1. Tutti gli addetti ai lavori davano per favorito il “Re Nero” e la W10 ma poi la Ferrari, inaspettatamente, ha fatto saltare il banco a Marina Bay ed è arrivata una doppietta su cui ben pochi avrebbero scommesso alla vigilia dell’appuntamento asiatico. E’ venuto il momento di voltare pagina ...

Antonio Giovinazzi F1 - GP Russia 2019 : “Se continuo a fare risultati sarò confermato in Alfa Romeo” : Antonio Giovinazzi sta finalmente raccogliendo dei risultati nel Mondiale 2019 di F1. Dopo una prima parte sofferta e anche tanto sfortunata, a Monza e a Singapore è riuscito a centrare la zona punti, togliendosi la soddisfazione nel corso della gara a Marina Bay di essere per un po’ in testa alla corsa. Una prova di pregevole fattura quella del pilota italiano, condizionata anche da una strategia dell’Alfa Romeo Racing ...

Max Verstappen F1 - GP Russia 2019 : “La penalità di 5 posizioni? Non penso che sia un grande problema?” : Non è iniziato di certo nel migliore dei modi il weekend del GP di Russia 2019, sedicesimo round del Mondiale di F1, dell’olandese Max Verstappen. Il pilota della Red Bull infatti dovrà scontare la penalità di 5 posizioni in griglia di partenza per aver sostituito il motore a combustione Honda della RB15. Un fine settimana, quindi, in salita per Max che dovrà fare di necessità virtù, dopo un terzo posto un po’ deludente a ...

Charles Leclerc F1 - GP Russia 2019 : “Non dovevo reagire così a Singapore - voglio arrivare secondo in campionato” : Charles Leclerc e la delusione di Singapore. Il monegasco si presenta al nastri di partenza del GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1, ancora con il ricordo del riscontro a Marina Bay. Quel secondo posto ha rattristato Charles, autore della pole position (la terza consecutiva e la quinta stagionale), che già pregustava il terzo trionfo di fila. Le cose sono andate diversamente, la strategia e le abilità del tedesco Sebastian ...

Sebastian Vettel F1 - GP Russia 2019 : “Voglio vincere a Sochi e in altre gare. Il mio obiettivo è sempre il Mondiale in Ferrari” : Sebastian Vettel è pronto per il GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Sochi il tedesco arriva con grande convinzione, dopo il successo a Singapore, che sicuramente gli ha dato maggior serenità di quanto ne avesse prima del weekend a Marina Bay. Gli errori e le critiche annessi avevano pesato e il teutonico con i 25 punti asiatici si è tolto un bel peso dallo stomaco. La prossima sfida sarà, quindi, in terra ...

F1 - GP Russia 2019 : Max Verstappen e gli altri piloti motorizzati Honda penalizzati a Sochi : Non arrivano buone notizie per le monoposto motorizzate Honda in vista del GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Come ha reso noto la casa nipponica, le due Red Bull dell’olandese Max Verstappen e del britannico Alexander Albon e le due Toro Rosso del francese Pierre Gasly e del padrone di casa Daniil Kvyat subiranno una penalità in griglia di partenza per via della sostituzione di una parte delle Power Unit, ovvero ...

F1 - GP Russia 2019 : come vedere prove libere - qualifiche e gare in chiaro su TV8. La guida completa : Sedicesimo round dell’anno alle porte per il Mondiale di Formula 1, che domani torna protagonista con la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Russia 2019. Ferrari va a caccia della quarta vittoria di seguito per proseguire il trend positivo e per interrompere il dominio della Mercedes sulla pista di Sochi. La scuderia tedesca ha infatti sempre vinto sulle rive del mar Nero a partire dal 2014, prima edizione del GP russo nei ...

Valtteri Bottas F1 - GP Russia 2019 : “Arrivo qui con mentalità vincente. Il rallentamento a Singapore? Spero che non avvenga ancora” : Non è un momento facile per il finlandese Valtteri Bottas. Il pilota di F1 della Mercedes, dopo il rinnovo del suo contratto con la scuderia di Brackley, è andato un po’ in calando e le sue prestazioni in pista non sono state quelle che ci si aspettava. In particolare, il weekend a Singapore è da cancellare: errore nel corso delle prove libere e quinto posto anonimo, mai in lizza per le posizioni di vertice, con ordine di scuderia ...

Kimi Raikkonen F1 - GP Russia 2019 : “Non mi sarei mai immaginato una carriera così lunga - continuo a divertirmi” : L’avvio di stagione di Kimi Raikkonen in questo nuovo e presumibilmente ultimo suo capitolo in Formula 1 con l’Alfa Romeo aveva fatto ben sperare i suoi moltissimi sostenitori, ma la prestazione della vettura si è rivelata gara dopo gara meno convincente e il finlandese entra nel rush finale solamente in tredicesima posizione nella classifica dei piloti. Ice Man è stato chiamato a rappresentare i colleghi nella conferenza stampa che ...

F1 - GP Russia 2019 : prove libere. Programma - orari e tv (venerdì 27 settembre) : Domani, venerdì 27 settembre, prenderà il via il weekend del GP Russia 2019, 16° round del Mondiale di F1. Sul tracciato di Sochi andranno in scena le prime prove libere e i team e i piloti inizieranno il lavoro di sviluppo in vista delle qualifiche del sabato e della gara domenicale. La Ferrari è reduce da tre vittorie e tre pole position consecutive ed è attesa al test sul circuito russo. Se si guarda alla storia, le Mercedes hanno sempre ...

F1 - GP Russia 2019 : le 5 risposte che dovrà darci la gara di Sochi : Siamo ormai pronti per il rush finale di questo Mondiale di Formula Uno 2019. Dopo la splendida doppietta ferrarista di Singapore, il Circus si sposta immediatamente sulle sponde del Mar Nero per il 16esimo appuntamento della stagione: il Gran Premio di Russia. A Sochi si scriverà una pagina importante della stagione, sia a livello di titolo (Lewis Hamilton potrebbe quasi chiudere i conti) sia per capire come proseguirà la Ferrari, sia a livello ...