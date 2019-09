Eutanasia | malato Sla scrive a Papa Francesco | ' Dio ci ha dato la vita e il libero

La dura posizione di Papa Francesco sull’ Eutanasia : “La medicina spinge al suicidio - respingete la tentazione di assecondare il malato” : “Si puo’ e si deve re spinge re la tentazione di usare la medicina per assecondare una possibile volonta’ di morte del malato, fornendo assistenza al suicidio o causandone direttamente la morte con l’eutanasia. La medicina , se usata in certi modi, spinge al suicidio ” Queste le parole di Papa Francesco , che mostra una posizione netta contro l’eutanasia, che definisce uno dei “mali del nostro ...

Eutanasia - malato denuncia ospedale cattolico/ Non ha permesso ai medici di ucciderlo : Un ospedale religioso dello stato del Colorado vieta ai suoi medici di praticare il suicidio assistito: è stato denuncia to da un malato terminale

Papa Francesco "Eutanasia non è scelta di libertà"/ "Il malato non è mai un costo" : Papa Francesco contro l'eutanasia 'non è una scelta di libertà personale. Il malato non è mai un costo: la vita non è inutile'