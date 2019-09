Eutanasia | la Cei tuona | Società ha perso lume della ragione

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019) Giuseppe Aloisi Da CeiNews.it Mons. Stefano Russo, segretario generaleCei, ribadisce la contrarietà dei vescovi alla liberalizzazione dell'e del suicidio assistito La Cei sta alzando il tiro sull'. La sentenzaConsulta proprio non soddisfa le aspettative dell'episcopato italiano che, anche in rappresentanza dei cattolici, sta commentando la novità mediante toni decisi. Ieri era stata l'intera Conferenza italiana dei presuli a marcare una distanza nitida da quanto disposto dai giudici, mentre oggi è stato anche il segretario generale monsignor Stefano Russo a pronunciarsi in modo contrariato. E, ancora una volta, viene tirata in ballo la sferalibertà soggettiva. Ma in un modo differente rispetto al consueto. Perché i favorevoli alle pratiche eutanasiche, che fanno tutti per lo più parte del fronte progressista, usano spesso argomentare, ...

Avvenire_Nei : La Cei: eutanasia, «preoccupazione per scelte che incidono su cultura e società» - MediasetTgcom24 : Eutanasia, la Cei: 'Sconcerto, garantire l'obiezione di coscienza' #cei - marcocappato : Per fare pressione sulla Consulta sul mio processo si sono esibiti per ora: Presidente della CEI, Presidente del Se… -