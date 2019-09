Eurogames 2019 | Giochi senza frontiere Diretta | primo gioco ' viaggio nel tempo'

Eurogames 2019 - Giochi senza frontiere/ Diretta - Ilary Blasi lancia la sfida... : Eurogames 2019, Giochi senza frontiere: Diretta e anticipazioni seconda puntata 26 settembre, canale 5. Folgaria in gara come rappresentate dell'Italia.

Eurogames - seconda puntata del 26 settembre 2019 : anticipazioni : Prosegue la sfida tra nazioni europee, questa sera alle 21:30 circa su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento con Eurogames, condotto da Ilary Blasi e Alvin. A supervisionare sulla regolarità dei giochi sei arbitri guidati da Jury Chechi. La regia è affidata a Lele Biscussi.In Eurogames, tratto dal format di Giochi Senza Frontiere, si sfidano 6 nazioni europee composte da Italia, Spagna, Russia, Grecia, Germania e Polonia (ognuna ...

#Eurogames – Seconda puntata del 26/09/2019 – Il ritorno di Giochi senza frontiere su Canale 5. : Era il 31 agosto 1999 quando Rai 1 trasmetteva l’ultima puntata di Giochi senza frontiere, storica trasmissione internazionale, organizzata dall’EBU per trenta edizioni, dal 1965 al 1982 e dal 1988 al 1999. Quella sera era stato dato appuntamento all’anno seguente, ma sui Giochi è calato il sipario per ben vent’anni. Questa sera, su Canale 5, andrà in onda la Seconda puntata dei nuovi Giochi senza frontiere, ...

Ascolti tv 19 Settembre 2019 : Un passo dal Cielo batte Eurogames : Ascolti tv 19 Settembre 2019: Eurogames contro Un passo dal Cielo. Ecco chi ha vinto la sfida del giovedì sera Grande debutto, quello di ieri sera, del game show televisivo Eurogames condotto da Ilary Blasi e Alvin su Canale 5. Il gioco che consiste in una mega sfida tra 6 stati europei ha stupito il […] L'articolo Ascolti tv 19 Settembre 2019: Un passo dal Cielo batte Eurogames proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Giovedì 19 settembre 2019. Un Passo dal Cielo 18.6% - Eurogames parte dal 16%. X Factor cala al 2.9% : Daniele Liotti Su Rai1 Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 3.889.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 Eurogames ha raccolto davanti al video 3.068.000 spettatori pari al 16% di share. Su Rai2 Ella & John – The Leisure Seeker ha interessato 1.271.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Bastardi senza Gloria ha catturato l’attenzione di 1.001.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Money Monster – L’Altra ...

Eurogames 2019 - il nuovo Giochi Senza Frontiere debutta stasera su Canale 5 : programma - orario d’inizio - tv - partecipanti e regolamento : Questa sera, alle ore 21.15, debutterà Eurogames. La prima puntata del nuovo show andrà in onda su Canale 5 e si tratta di una riedizione in chiave moderna del mitico Giochi Senza Frontiere, celeberrimo programma che ha fatto la storia della televisione italiana e che ci ha tenuto compagnia tra anni ’80 e ’90 durante l’estate. Il Biscione ha deciso di dare una rinfrescata al format e da stasera, sulla rete ammiraglia, ci sarà ...