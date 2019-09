Euphoria | la serie tv di cui tutti parlano e di cui si deve parlare

«Euphoria» - serie SKY : cast - trama - trailer e scandali : Sesso, droga e adolescenti: questi sono i principali ingredienti di Euphoria che però, non è la teen serie che ti aspetti. Per la novità HBO, che finalmente arriva anche per il pubblico italiano dal 26 settembre su Sky, è molto più calzante l'espressione «serie scandalo». Euphoria è stata creata da Sam Levinson (Assassination Nation) che ne è ideatore, sceneggiatore, regista e produttore ...

Euphoria su Sky Atlantic - la serie con Zendaya sbarca in Italia con una maratona televisiva : È la serie scandalo di cui tutti stanno parlando e ora arriva anche in Italia: sbarca Euphoria su Sky Atlantic, il prodotto televisivo targato HBO in onda durante l'estate negli Stati Uniti. Basata sull'omonima miniserie israeliana, lo show creato da Sam Levinson racconta le vicende di un gruppo di adolescenti alle prese con droghe, sesso, identità, traumi, amore e amicizia. Tra i produttori di Euphoria c'è Drake. Con uno stile impeccabile ...

Sky e Now Tv le uscite di Settembre tra film e Serie Tv : Euphoria - Green Book e Spider-Man Un Nuovo universo : Sky e Now Tv uscite Settembre 2019, film e Serie tv in streaming: da Euphoria e City on a Hill ai premi Oscar Green Book e Spider-Man Un Nuovo universo Un mese ricco sui canali Sky sia sul fronte cinematografico che delle Serie tv, ancora più grande per gli abbonati a Sky Q grazie alla qualità del 4K HDR. Nel giro di una settimana su Sky Cinema arrivano il premio Oscar come miglior film d’animazione Spider-Man un Nuovo universo e il ...