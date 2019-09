Era mio padre | trama | cast e curiosità del film con Tom Hanks e Paul Newman

Fonte : tvzap.kataweb

(Di giovedì 26 settembre 2019) Giovedì 26 settembre va in onda su Rai3 in prima serata, a partire dalle 21.15, Era mio. Il, risalente al 2002, è la prima e principale collaborazione di Tom, circondati da un supportingclamoroso che vede anche Jude Law, Daniel Craig e Stanley Tucci partecipare alle scene. Era mio: il trailer Era mio: laChicago, anni ’30: Michael Sullivan, a tutti noto come “l’Angelo della morte”, è uno spietato sicario della gang irlandese che fa capo al padrino John Rooney; ma è anche un marito premuroso,affettuoso di due bambini. Quando la moglie e il figlio più piccolo vengono uccisi, Sullivan – assetato di vendetta – non esita a coinvolgere l’altro figlio, fino ad allora ignaro della sua professione, trascinandolo con sé in un viaggio alla ricerca dell’assassino… Era mio ...

matteosalvinimi : #Salvini: con me non ne sono arrivati 150 mila, ne sono arrivati 5 mila. Più facili da gestire. Mi è costato minacc… - borghi_claudio : @lat_diego @andreavianel @Appalto Mai applaudito ma mio malgrado è nel nostro programma, non era una cosa 'pur di r… - chetempochefa : 'Più guardo mio marito, più ci vivo insieme, 54 anni anni, e più penso che quando lui morirà la gente dirà: come er… -