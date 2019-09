Emma Marrone insultata dai fan di Salvini | lui interviene

Emma Marrone - messaggi dei fan a valanga : oggi sono tutti in festa per lei : Emma Marrone ha da poco annunciato su Instagram di doversi fermare. Uno stop alla musica dovuto a “problemi di salute” che ha subito preoccupato i suoi tanti fan. Che da quando hanno appreso la notizia continuano a inondare d’affetto e sostegno la cantante salentina. Tanti vip, ma anche tanta gente comune ha scritto a Emma, vera leonessa sul palco e non solo. Non a caso ai tempi di Amici la Marrone è entrata subito nei cuori del pubblico. Per il ...

Emma Marrone - oggi è un grande giorno - fan in festa : ecco perché : Emma Marrone, oggi è un grande giorno. L’amata artista compie ben 10 anni di carriera oggi per Emma Marrone si festeggia. Dieci anni fa l’artista salentina entrava nella scuola di Amici e con la sua inconfondibile voce e il suo carattere, così forte, conquistava tutti gli italiani. Si perché Emma è entrata subito nel cuore […] L'articolo Emma Marrone, oggi è un grande giorno, fan in festa: ecco perché proviene da Gossip e Tv.

Pace fatta tra Salvini ed Emma Marrone : “Le manderò un mazzo di fiori” : Pace fatta tra Salvini ed Emma Marrone. La cantante aveva aspramente criticato la chiusura dei porti, schierandosi apertamente a favore della capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete. In pieno concerto, l'artista aveva lanciato l'invito all'apertura dei porti, aspramente criticata dalla Lega e dai seguaci di Matteo Salvini che sui social l'avevano pesantemente insultata. Tra questi anche il consigliere della Lega, Massimiliano ...

Salvini vicino ad Emma Marrone : «Rispetto per la sofferenza - le manderò dei fiori» : «Mi piacerebbe andare a sentire un concerto di Emma anche se il tempo che ho è quello che è, ma sicuramente le manderò un mazzo di fiori. Un conto sono le idee, un altro è il rispetto per la sofferenza di una persona», ha detto Matteo Salvini durante un’intervista a Sky. Il leader della Lega – che la cantante ha contestato duramente nei mesi scorsi, criticando la politica dei porti chiusi e difendendo la capitana della Sea Wacth 3, Carola ...

Emma Marrone : insulti leghisti sui social ma Salvini vuole omaggiarla con un bouquet : "Un conto sono le idee, un altro il rispetto per le sofferenze di una persona: Matteo Salvini mette a tacere la frangia più estrema dei suoi sostenitori per esprimere piena solidarietà ad Emma Marrone. L'inaspettato annuncio della popolarissima cantante 35enne di doversi fermare a causa di un problema di salute, ha scatenato l'odio social da parte di sostenitori del leader del Carroccio che non hanno dimenticato il presunto "affronto" subito. ...

"Emma Marrone ha il tumore" - l'annuncio del Tg1 : "Noi auguriamo ad Emma Marrone una pronta guarigione, sappiamo dalle notizie diffuse siamo a conoscenza si tratti di una neoplasia (termine tecnico usato come sinonimo di tumore, che può avere natura benigna o maligna, Ndr) fortunatamente molto sensibile ai trattamenti medici in cui anche la chirurgia può giocare un ruolo fondamentale". Così il Professor Francesco Cognetti, direttore del Dipartimento Oncologico dell'Istituto Nazionale Regina ...

Emma Marrone presa di mira sui social e arrivano anche gli insulti social : In questo periodo Emma sta attraversando un periodo molto delicato ed è stata costretta a lasciare per un pò la scena per motivi di saluti, ha ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà sia dai fan che dai colleghi, ma purtroppo sono arrivati anche dei messaggi poco gradevoli, che già in passato non erano mancati a causa delle sue ferme posizioni contro i porti chiusi e pro migranti, posizioni che le avevano già causato insulti da un esponente ...

Emma Marrone sui social annuncia mi fermo per un problema di salute : Con un messaggio via social la cantante Emma fa preoccupare i fan. «Mi devo fermare per affrontare un problema di salute», scrive Emma, per questo motivo la cantante non parteciperà all’evento di Radio Italia Live. Nella mattinata di venerdì via social la cantante ha annunciato che da lunedì si fermerà a causa di un problema di salute. Inevitabile il pensiero alla dura lotta contro il tumore che la Marrone aveva affrontato poco prima di ...

Tumore alle ovaie - cos'è/ La neoplasia di cui soffre Emma Marrone : sintomi e cure : Tumore alle ovaie, cos'è la neoplasia di cui soffre Emma Marrone. Ecco i sintomi e le possibile cure di questa forma di cancro

Emma Marrone - il commento agghiacciante sul post di Nadia Toffa. È ora di smetterla : Un commento agghiacciante su Emma Marrone comparso sull’ultimo, doloroso, post Instagram di Nadia Toffa ci lascia senza parole e ci spinge a una riflessione profonda e drammatica. Non bastavano i problemi di salute, a rendere ancora più difficile questo periodo per Emma Marrone ci hanno pensato gli haters. Instancabili e senza remore, hanno pensato bene di attaccarla proprio ora che è più fragile. Solo qualche giorno fa la cantante ha ...

Emma Marrone - il commento agghiacciante sul post di Nadia Toffa. È ora di smetterla con questo odio social : Un commento agghiacciante su Emma Marrone comparso sull’ultimo, doloroso, post Instagram di Nadia Toffa ci lascia senza parole e ci spinge a una riflessione profonda e drammatica. Non bastavano i problemi di salute, a rendere ancora più difficile questo periodo per Emma Marrone ci hanno pensato gli haters. Instancabili e senza remore, hanno pensato bene di attaccarla proprio ora che è più fragile. Solo qualche giorno fa la cantante ha ...

Emma Marrone - Un Medico Svela I Dettagli Della Sua Malattia! : Emma Marrone pochi giorni fa ha annunciato il suo ritiro dalle scene con un post, ed ha motivato la sua scelta con un generico “problemi di salute“. Il TG1, in diretta, ha Svelato nei Dettagli qual’è la malattia che ha colpito la cantante salentina. Ecco le dichiarazioni del Medico sullo stato di salute di Emma. Pochi giorni fa Emma Marrone ha pubblicato un post sconvolgente in cui annunciava il suo ritiro dalle scene a causa ...

Emma Marrone riceve la solidarietà di Matteo Salvini : 'Le manderò un mazzo di fiori' : La notizia della malattia di Emma Marrone, costretta ad allontanarsi dalla musica per curarsi, ha scatenato dure discussioni nei social network, tirando in ballo anche le critiche che lei in passato aveva rivolto a Matteo Salvini. Gli immancabili haters hanno approfittato della novità sulle condizioni di salute per attaccare l'ex concorrente di Amici, non trovando però il sostegno del leader della Lega. Al contrario, in una recente intervista a ...

Emma Marrone - il Tg1 parla della sua malattia : 'Sempre più giovani colpiti da tumore' : I fan di Emma Marrone sono ancora sotto choc dopo che la cantante sui suoi canali social ha annunciato di doversi prendere un momento di pausa dalla musica. La cantante ha scritto che doveva assentarsi per un po' di tempo per curarsi, aggiungendo di dover chiudere definitivamente i suoi conti con il passato. Parole che ovviamente non sono passate inosservate e che hanno fatto preoccupare i suoi tantissimi sostenitori. Ieri, un servizio trasmesso ...