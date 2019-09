“È uguale!” Archie debutta in società | tutti pazzi per il Baby Sussex e quella

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 26 settembre 2019) Cinque mesi il il prossimo 6 ottobre,Harrison Mountbatten-Windsor, figlio di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle si è fatto un po’ attendere ma finalmente ha fatto il suo ‘debutto’ in. L’occasione è stata la visita con Desmond Tutu, Arcivescovo di Cape Town. ‘’Arch meets!’’, hanno scritto nelle Storie di Instagram i duchi sulla loro pagina ufficiale,Royal, e come da attese il royalha catalizzato tutte le attenzioni. Da quando il piccolo della casa reale d’Inghilterra è nato, infatti, a parte lo scatto istituzionale del battesimo, non si era mai visto così bene. Salopette a righine bianche e azzurre firmata H&M, t-shirt bianca e una somiglianza impressionante con papà Harry bambino. Non solo la forma degli occhi, i colori e il naso, le espressioni sono quelle di papà e basta scorrere le foto del secondogenito di Carlo e Lady Diana per notare la ...

Violly11 : RT @GlV3NCY: Baby Archie è uguale a Harry, certe espressioni sono proprio identiche e il suo papà non smette di guardarlo innamorato, quest… - chiara0174 : RT @GlV3NCY: Baby Archie è uguale a Harry, certe espressioni sono proprio identiche e il suo papà non smette di guardarlo innamorato, quest… - xsmedyl : RT @GlV3NCY: Baby Archie è uguale a Harry, certe espressioni sono proprio identiche e il suo papà non smette di guardarlo innamorato, quest… -