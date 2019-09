E se fosse un Napoli più da Champions che da campionato?

De Laurentiis : “Con il Liverpool il Napoli dovrà entrare in campo come se fosse la partita dell’anno” : Da Ginevra, dove è impegnato per l’assemblea Eca, il presidente De Laurentiis, ha parlato anche del prossimo incontro con il Liverpool per l’esordio del Napoli in Champions. Ha espresso un po’ di preoccupazione e suggerito anche una ricetta per vincere. Queste le sue parole: “Ho un po’ di paura perché abbiamo battuto il Liverpool con un punteggio ampio e non vorrei che questo potesse dare una certa tranquillità. ...

Pengue : E se l’infortunio di James fosse un colpo di fortuna per il Napoli? : L’infortunio di James Rodriguez potrebbe giocare a favore del Napoli. Il colombiano ha riportato una lesione muscolare al polpaccio destro. E questa cosa potrebbe rappresentare una sponda proprio per il club di De Laurentiis. E’ quanto scrive, su Twitter, Lucio Pengue, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli. James rientrerebbe in squadra più o meno quando vi farebbero ritorno gli altri infortunati del Real Madrid. A quel punto, ...

Wanda Nara : «Il Napoli? Senta l’Inter. Rifiutata qualsiasi proposta che non fosse l’Inter» : Ospite fissa della trasmissione tv Tiki Taka, Wanda Nara ha ovviamente parlato del futuro di Icardi. Dichiarazioni sempre sibilline. Rispondendo a una domanda, ha confermato che Icardi ha rifiutato qualsiasi proposta che non fosse l’Inter. A proposito del Napoli e delle telefonate di De Laurentiis, ha detto: «Abbiamo tanti amici a Napoli, ma non prendiamo una decisione noi. Devono sentire le società. Uno come Icardi fa comodo a tutte le ...