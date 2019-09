È morto l’ex presidente francese Jacques Chirac

Francia - è morto l’ex presidente Jacques Chirac : È morto a 86 anni Jacques Chirac, ex presidente della Repubblica francese e sindaco di Parigi. Era ammalato da anni e si era ritirato dalla scena politica, apparendo sempre meno in pubblico. Lo hanno confermato fonti della famiglia

Jacques Chirac morto - addio all’ex presidente della Repubblica francese : aveva 86 anni : E’ morto l’ex presidente della Repubblica francese, Jacques Chirac, lo hanno detto fonti della famiglia. presidente della Repubblica dal 1995 al 2007, Chirac aveva 86 anni. Si era ritirato da diversi anni dalla politica e della vita pubblica. Viveva con la moglie Bernadette nella sua casa a Parigi. Nel 2005 fu vittima di un ictus e prima di lasciare l’Eliseo fu costretto a diversi ricoveri in ospedale. Negli ultimi tempi era apparso pochissimo ...

Addio a Jacques Chirac : l’ex presidente francese morto a 86 anni : A dare l’annuncio, fonti della famiglia. Aveva 86 anni. Vittima di un ictus nel 2005, prima di lasciare l’Eliseo fu costretto a diversi ricoveri in ospedale

morto Jacques Chirac - addio all’ex presidente francese : Jacques Chirac è Morto, 'ex presidente della Repubblica francese si è spento nelle scorse ore. A darne notizia fonti della famiglia.Continua a leggere

Danske Bank e riciclaggio - trovato morto l’ex Ceo della sede estone : Ora c'è anche un morto nella complicata vicenda dei 200 miliardi di soldi russi riciclati tra il 2007 e il 2015 attraverso la Danske Bank, la più grande istituzione finanziaria della Danimarca. Il corpo dell'ex Ceo della sede estone della banca danese - la filiale al centro del vorticoso giro di soldi sospetti - è stato ritrovato mercoledi mattina dopo due giorni di ricerche

Ben Ali morto - l’ex presidente tunisino aveva 83 anni : era ricoverato a Gedda. Al potere per 23 anni - fu deposto durante le rivolte del 2011 : È morto il deposto presidente tunisino Zine El Abidine Ben Ali. aveva 83 anni e nei giorni scorsi era stato ricoverato a Gedda, in Arabia Saudita, perché “molto malato”, come aveva spiegato la figlia Halima. Lo riferiscono il ministero degli Esteri tunisino e l’avvocato dell’ex presidente, Mounir Ben Salha. Quest’ultimo aveva anche ricordato che l’ex presidente era da anni in cura per un tumore alla prostata. Da anni in esilio ...

morto l’ex presidente della Tunisia Ben Ali - aveva 83 anni : a stroncarlo una lunga malattia : E' Morto Zine El Abidine Ben Ali, presidente deposto della Tunisia. aveva 83 anni e da tempo combatteva contro un tumore alla prostata. Il decesso si è verificato nella clinica di Jedda, in Arabia Saudita, dove era ricoverato da una settimana e dove viveva in esilio da 8 anni.Continua a leggere

Tragedia nel calcio : l’ex difensore della nazionale Fernando Ricksen è morto a 43 anni. Combatteva da tempo contro un brutto male : Lutto nel mondo del calcio: l’ex difensore olandese Fernando Ricksen è morto a 43 anni dopo una lunga battaglia contro la SLA. Una notizia terribile che ha lasciato sgomento il mondo dello sport. Fernando Ricksen, ex difensore di Az Alkmaar, Glasgow Rangers e Zenit San Pietroburgo, ha disputato 12 partite nella selezione del suo Paese all’inizio degli anni 2000 giocando con altri grandi campioni come Seedorf e Kluivert. Per colpa della sclerosi ...

morto Fernando Ricksen - l’ex campione dei Rangers perde la sua partita contro la Sla : La Sla si porta via un’altra stella del calcio. Per anni l’olandese Fernando Ricksen, ex difensore olandese di Az Alkmaar, Glasgow Rangers e Zenit San Pietroburgo, ha combattuto la partita contro la sclerosi laterale amiotrofica: a dare il triste annuncio mercoledì mattina sulle pagine social è stato il club scozzese con il quale l’ex calciatore aveva giocato per sei stagioni, vincendo due campionati e due coppe nazionali. ...

È morto a 43 anni l’ex calciatore olandese Fernando Ricksen : Fernando Ricksen, ex calciatore olandese di Rangers Glasgow e Zenit San Pietroburgo, è morto oggi all’età di 43 anni per complicazioni dovute alla sclerosi laterale amiotrofica, malattia neurodegenerativa diagnosticatagli sei anni fa. Ricksen, originario di Heerlen, smise di giocare nello stesso anno, dopo

morto il nonno di Gennaro Lillio - l’ex del Grande Fratello : “Non dimentico l’amore che ci hai dato” : Gennaro Lillio, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, dice addio al nonno Guido. Il modello ed ex compagno di Francesca De Andrè ha fatto sapere sui social che l’uomo sarebbe Morto questa notte. “Non dimentico tutto l’amore che ci hai dato” ha scritto Gennaro, abbandonato dal padre quando aveva solo 3 anni.Continua a leggere

Gennaro Lillio - grave lutto per l’ex gieffino : è morto nonno Guido : Grande Fratello, lutto per Gennaro Lillio: è morto suo nonno lutto per Gennaro Lillio: è morto nonno Guido e il modello lo ha ricordato con un bel messaggio su Instagram. In questi momenti i fan sanno far sentire il loro affetto, siamo certi che sono già tantissimi i messaggi giunti a Guido. La notizia della […] L'articolo Gennaro Lillio, grave lutto per l’ex gieffino: è morto nonno Guido proviene da Gossip e Tv.

Ginnastica in lutto - è morto Bruno Grandi : ci lascia l’ex Presidente della Federazione Mondiale e Italiana : Il mondo della Ginnastica è in lutto, oggi Bruno Grandi ci ha lasciato. L’ex Presidente della Federazione Internazionale e Italiana se ne è andato dopo aver combattuto a lungo contro un male incurabile, il forlivese è purtroppo scomparso all’età di 85 anni stretto dall’affetto dei suoi cari. Stiamo parlando di un’icona della Polvere di Magnesio, una figura che ha segnato la storia di questo sport: è stato Direttore ...

Roberto Bruni morto - l’ex sindaco di Bergamo aveva 70 anni : avvocato - socialista e partigiano : L’ex sindaco di Bergamo Roberto Bruni è morto a 70 anni la sera del 10 settembre. Primo cittadino dal 2004 al 2009 (in passato consigliere e assessore), consigliere regionale per il Pd dal 2013 al 2018, era attualmente presidente della Sacbo, società di gestione dell’aeroporto Milano-Bergamo, che ha dato l’annuncio: “Sacbo annuncia con immenso dolore la perdita del suo presidente – si legge nella nota – ...