È morto il presidente | “si è spento tra l’affetto dei suoi cari” Politica in lutto

(Di giovedì 26 settembre 2019) Jacques Chirac, l’exdella Repubblica francese, è. Lo hanno riferito fonti della famiglia.della Repubblica dal 1995 al 2007, Chirac aveva 86 anni. Si era ritirato da diversi anni dallae della vita pubblica. Viveva con la moglie Bernadette nella sua casa a Parigi. Nel 2005 fu vittima di un ictus e prima di lasciare l’Eliseo fu costretto a diversi ricoveri in ospedale. Negli ultimi tempi era apparso pochissimo in pubblico. Nel 2016 fu colpito dalla morte della figlia Laurence, morta a 58 anni per un problema cardiaco. “Si èquesta mattina tra i propri familiari. In pace”, le parole del genero Frédéric Salat-Baroux. Con la morte di Chirac si chiude una pagina di mezzo secolo di storiafrancese.Una pagina aperta nel 1965 al consiglio comunale di Sainte-Féréole, la culla della famiglia di Corrèze, primo ...

