È lei la nuova ‘Bonas’ di ‘Avanti un altro’ | Sara Croce Ecco l’erede di Laura Cremaschi

“Ho perso 50 chili”. Jessica Simpson Era così : grassa e irriconoscibile. La cantante torna in forma e mostra la nuova lei : Non le hanno mai perdonato di essere ingrassata così tanto, o meglio, di aver dichiarato di essere felice nelle sue forme più morbide e materne. Questo è successo ben due volte, nel 2013 e nel 2019, quando Jessica è rimasta incinta e con la gravidanza ha preso 50 chili. Le sue foto hanno fatto il giro del web e lei è stata massacrata a suon di critiche e commenti al veleno. Jessica Simpson, da sex symbol nel film “Hazzard” del ’05, aveva messo ...

Ferrari Purosangue - leiters : “sarà diverso dagli altri suv e avrà una piattaforma nuova” : La speranza degli appassionati, nonché dei suoi futuri e facoltosi proprietari, è che sia “Purosangue” di nome e di fatto: si parla del suv Ferrari, il primo nella storia della Scuderia, fortemente voluto dal compianto Sergio Marchionne. Il modello, conosciuto internamente col codice di “175”, è uno dei 15 nuovi veicoli che a Maranello sono pronti a portare sul mercato da qui al 2023, nell’ambito di un piano di espansione dell’offerta (e dei ...

Charlotte Siné. È lei la nuova fiamma di Charles Leclerc? : Charlotte Siné, nuova fiamma di Charles LeclercCharlotte Siné, nuova fiamma di Charles LeclercCharlotte Siné, nuova fiamma di Charles LeclercCharlotte Siné, nuova fiamma di Charles LeclercCharlotte Siné, nuova fiamma di Charles LeclercFidanzatissimo, single, di nuovo in coppia (forse): movimentata la vita sentimentale di Charles Leclerc, 21enne monegasco pilota della Ferrari che in una manciata di gran premi ha dimostrato di aver stoffa da ...

Charles Leclerc. È lei la nuova fidanzata del ferrarista Charles Leclerc : mora da togliere il fiato - ha già conquistato tutti : Che Charles fosse un ragazzo dal grandissimo talento lo si era intuito prestissimo, dai primi risultati. Un anno importante quello che volte al termine per luj. I primi mesi sotto le insegne del Cavallino gli hanno fruttato 4 pole position, 7 podi e due vittorie: Il 1° settembre in Belgio diventando il più giovane pilota Ferrari di sempre a vincere un Gran Premio. La settimana successiva a Monza, riportando la vittoria della Ferrari al GP ...

Nuova Classifica WTA – Ashleigh Barty al top per la 3ª settimana : Camila Giorgi unica azzurra in top 100 : Ashleigh Barty guarda tutte dall’alto, Camila Giorgi unica italiana fra le migliori 100 al mondo: ecco la Nuova Classifica WTA Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking mondiale femminile. La Nuova Classifica WTA vede ancora in testa Ashleigh Barty, alla terza settimana consecutiva (la 10ª complessiva) in vetta al ranking femminile. Alle sue spalle restano stabili Karolina Pliskova ed ...

Taylor Mega - la nuova fidanzata travolta dagli insulti. Ma ora parla lei : “La verità” : Uno dei gossip più discussi è quello che vede protagoniste Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. L’influencer e la ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono state sorprese a scambiarsi un bacio passionale dai paparazzi del settimanale Nuovo. “Taylor Mega non smette di stupire – anticipava il direttore della rivista, Riccardo Signoretti, su Instagram – Sul settimanale Nuovo, in edicola giovedì, tutti i segreti e le foto esclusive della sua nuova storia ...

Francesco Renga - Ambra è il passato : presenta a tutti la sua nuova donna. "Mi alleno un po'..." - chi è lei : Francesco Renga esce alla scoperto con Diana Poloni. Dopo la fine della storia con Ambra, Renga e Diana stanno insieme da tempo. Ma questa è la prima volta che sui social il cantante condivide uno scatto. “Balliamo?”, ha scritto il cantante rivolgendosi alla sua Diana. I due, nella foto su Instagram

Kate Middleton ha una nuova rivale a Buckingham Palace? «La duchessa di Cambridge è molto gelosa di lei...» : Kate Middletonha una nuova rivale a Buckingham Palace? «La duchessa di Cambridge è molto gelosa di lei...». Kate Middleton è di nuovo nell'occhio del...

Lapo Elkann di nuovo innamorato leila Depina è la sua nuova fiamma : Lapo Elkann di nuovo innamorato, questa volta ha perso la testa per Leila Depina una modella di origine capoverdiana con cui fa coppia fissa da circa un mese. Il settimanale “Chi” li ha fotografati durante una crociera tra la Corsica, Saint Tropez e Portofino a bordo di una barca di lusso. Abbracci, baci, sguardi intensi: tra i due la passione è alle stelle. Sono in viaggio nel mediterraneo a bordo di un charter da 80mila euro a ...

