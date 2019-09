Duemila feti nascosti in giardino Scoperti dopo morte del medico abortista Klopfer

Orrore in casa di un medico abortista : dopo la sua morte trovati oltre Duemila resti di feti : oltre 2.200 resti di feti sono stati trovati nell’abitazione di un medico abortista morto la settimana scorsa nell’Illinois (USA). A darne notizia la Bbc online. Ulrich Klopfer, questo il nome del medico , aveva una clinica fino a tre anni fa, la Women’s Pavilion, a South Bend, nello Stato dell’Indiana. Nella sua casa sono stati trovati in tutto 2.246 resti di feti conservati, ma sembra per il momento che nessun intervento ...

Oltre Duemila feti conservati in casa : la scoperta dopo la morte del noto medico abortista : Il dottor Ulrich “George” Klopfer è morto lo scorso 3 settembre, all’età di 75 anni. La sua famiglia ha chiamato la polizia qualche giorno dopo, il 12 settembre, per via di una macabra scoperta: in casa dell’uomo, un medico abortista, sono stati rivenuti 2246 feti. Lo sceriffo di Wills County, nell’Illinois, ha detto di essere stato chiamato da un legale della famiglia Klopfer per la rimozione dei duemila feti. medico ...