Dramma nella metro B | accoltella guardia giurata | poi gli sfila pistola e si spara alla

Reggio Calabria - Drammatico incendio nella notte : eroico intervento dei Vigili del Fuoco salva la vita a decine di persone [FOTO] : notte di paura a Reggio Calabria, dove un enorme incendio sta interessando le colline della zona Sud della città, tra Ravagnese e Gallina. L’incendio era divampato all’alba di Mercoledì 25, ma era confinato in zone impervie e isolate. Per tutto il pomeriggio di ieri era intervenuto un elicottero che però non è riuscito a domare le fiamme. La situazione è peggiorata in serata, dopo le 21:30, quando le fiamme hanno iniziato a ...

Reggio Calabria - Drammatico incendio nella notte tra le case delle colline della città : panico - fuga e disperazione [FOTO] : notte di paura a Reggio Calabria, dove un enorme incendio sta interessando le colline della zona Sud della città, tra Ravagnese e Gallina. L’incendio era divampato all’alba di Mercoledì 25, ma era confinato in zone impervie e isolate. Per tutto il pomeriggio di ieri era intervenuto un elicottero che però non è riuscito a domare le fiamme. La situazione è peggiorata in serata, dopo le 21:00, quando le fiamme hanno iniziato a ...

Dramma a Siena - l’auto sbanda e finisce nella scarpata : Attilio muore a 24 anni - grave l’amico : La vittima dell'incidente stradale è Attilio Mamone un ventiquattrenne residente a Chianciano Terme ma originario della Calabria. Ferito gravemente l'amico ventenne. L'auto dei due ha sbandato alla'altezza di una curva ed è finita fuori strada, ribaltandosi più volte prima di finire lungo la scarpata.Continua a leggere

Elisabetta Gregoraci - Dramma nella notte : bloccata in auto nel buio pesto - lunghe ore di panico : Momenti di paura per Elisabetta Gregoraci, a causa di un guasto alla sua auto in piena notte. La showgirl ha raccontato la disavventura in una story su Instagram, in cui ha detto chiaro e tondo di essersi molto spaventata. Stava tornando da una serata a Castel di Sangro verso Roma, quando l'auto su

Drammatico incidente : Dina - 38 anni - muore in uno scontro frontale. “Stava andando a lavoro”. Tragedia nella provincia italiana : Si è consumato a Taranto, l’ultimo terribile incidente mortale. Una donna di 38 anni ha perso la vita dopo essere rimasta coinvolta in un terribile schianto frontale mentre era al volante della sua auto. Il dramma si è consumo nella prima mattinata di lunedì 2 agosto, all’altezza dell’ingresso della Palude La Vela, lungo la cosiddetta strada Circumarpiccolo, l’arteria strale che circonda i due seni del Mar Piccolo di Taranto. Erano poco prima ...

Dramma a Silvi Marina - bimbo di 5 anni annega nella piscina dell’hotel davanti ai genitori : Bambino di 5 anni annega nella piscina di un albergo a Silvi Marina, nel Teramano. Il bimbo, residente in provincia di Bergamo, era in vacanza con la famiglia nella città costiera. Secondo una prima ricostruzione, mentre faceva il bagno con altri bambini è stato visto annaspare e finire sott'acqua privo di sensi. Un bimbo di 5 anni è morto annegato nella piscina di un albergo di Silvi Marina dove si trovava in vacanza con i genitori, che hanno ...

Temptation Island - il Dramma di Antonella Fiordelisi : "Francesco Chiofalo è una mer***". Cos'ha scoperto : "Stasera, sono venuta a sapere delle cose oscene, che non mi sarei mai aspettata da lui", così ha esordito su Instagram Antonella Fiordelisi, fidanzata di Francesco Chiofalo, volto reso noto dal programma di Canale5 Temptation Island, al quale partecipò con l'ormai ex fidanzata Selvaggia Roma. Solo

Drammatico aumento del livello del mare nei prossimi decenni : ecco 2 scenari possibili - +82 cm entro il 2100 nella laguna di Venezia : Con uno studio che ha messo in correlazione le proiezioni climatiche per i prossimi anni con quelli dei movimenti della superficie terrestre lungo alcune coste del Mediterraneo negli ultimi 20 anni, i ricercatori hanno evidenziato un aumento certo del livello del mare, ipotizzando due scenari possibili. Il tema delle variazioni climatiche sta, sempre di più, concentrando l’attenzione dei ricercatori in tutti i settori delle geoscienze. Con lo ...

Dramma nella casa vacanze : fanno sesso sul balcone - poi il crollo e il volo da oltre tre metri : È successo vicino Cannes, in Costa Azzurra. Un giovane inglese lotta tra la vita e la morte in ospedale, la fidanzata...

Antonella Clerici - non solo Rai : l'ultimo Dramma - costretta a chiudere il suo ristorante : Un periodo disgraziatissimo, per Antonella Clerici. Non solo le brutte notizie televisive, con la Rai che la ha tagliata fuori dai palinsesti (e con lei che, forse, si sta muovendo per cercare una nuova collocazione). La conduttrice, ora, deve incassare un'altra amarissima delusione: il suo ristoran

La Casa di Carta - “Lisbona” svela : “Nella quarta stagione le cose non andranno bene. Molti momenti Drammatici” – SPOILER : “Le cose nella prossima stagione non andranno bene“. A svelarlo è Itziar Ituño, l’ispettrice Raquel Murillo, ora “Lisbona“, della serie La Casa di Carta, in un’intervista a Fanpage nella quale ha spiegato che, anche se la terza stagione è appena uscita su Netflix, la produzione è già al lavoro sulla quarta. “Non so cosa succederà nella quarta stagione. Noi attori non lo sappiamo ancora. So solo che ci ...