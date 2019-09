Dramma Alex Sandro | grave lutto familiare | il terzino vola in Brasile

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019)nella giornata di oggi per quanto riguarda ildella Juve. Pare infatti sia venuto a mancare il padre del difensore brasiliano, costretto are in. Da capire adesso quando il calciatore tornerà in Italia e, qualora lo facesse prima di sabato, se effettivamente possa essere in grado di scendere in campo per via della questione fisica e mentale dovuta allaperdita e per i due voli intercontinentali in pochi giorni. Emergenza, dunque, per Sarri, che al momento si ritrova con un solo, Cuadrado, chein realtà non è.L'articolo: ilinCalcioWeb.

