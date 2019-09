Doveva colpire la Terra il 9 settembre | l’asteroide QV89 si avvicinerà al nostro pianeta

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) E’ previsto domani mattina, venerdì 26, alle 5:54 (ora italiana), il passaggio ravvicinato di 2006, l’asteroide che ha ‘preso in giro’ per anni gli scienziati: sfuggito ai telescopi per 13 anni, aveva fatto credere di poterlalo scorso 9. In realtà sialdomani a una distanza di tutta sicurezza (quasi 7 milioni di chilometri, oltre 18 volte la distanza-Luna), come calcolato nelle ultime ore dagli esperti dell’Agenzia spaziale europea (Esa). “Questo piccolo asteroide, del diametro di 27 metri, passerà a una velocità di 9,4 chilometri al secondo rimanendo ben al di fuori della zona di rischio“, spiega Luca Conversi, manager del Neo Coordination Centre dell’Esa a Frascati. Scoperto nell’agosto del 2006 dal progetto di ricerca Catalina Sky Survey, l’asteroide ...

