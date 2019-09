Dopo estate per Terme romane a Chieti arriva il progetto Parco archeologico

Clima : il Summit UNU Dopo la seconda estate più calda : Il Summit Onu sul Clima arriva dopo una estate che si è classificata come la seconda più calda di sempre sul pianeta a livello Climatologico, facendo registrare una temperatura media sulla superficie della terra e degli oceani, addirittura superiore di 0,93 gradi rispetto alla media del XX secolo: è quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti, sulla base della banca dati del National Climatic Data Centre (NOAA) che rileva i dati dal 1880, dal ...

Biagio D'Anelli e Jessica Mazzoli fidanzati/ A Pomeriggio 5 Dopo un'estate d'amore : Biagio D'Anelli e Jessica Mazzoli stanno insieme e oggi saranno ospiti a Pomeriggio 5 dopo un'estate d'amore. In arrivo novità

In Legacies 2 Hope è pronta a tornare a casa Dopo una lunga estate : la trama del primo episodio : Una lunga estate senza Hope, da questo punto riprenderà Legacies 2, lo spin off di The Vampire Diaries e The Originals che tornerà in onda ad ottobre con un primo episodio da non perdere. La figlia di Klaus dovrà fare i conti con uno sforzo finale per tornare a casa e lasciare Malivore, mentre chi la ama dovrà fare altrettanto con l'assenza e la ricomparsa di una persona di cui non conoscono l'esistenza, proprio per suo volere. Questo implica ...

Previsioni Meteo - Dopo il passaggio di Dorian e Gabrielle in Europa adesso “esplode” l’Estate di metà Settembre : Importanti novità nelle Previsioni Meteo per i prossimi giorni in Italia e in Europa: i resti dell’uragano Dorian e della tempesta Gabrielle hanno attraversato le isole Britanniche provocando forti piogge e venti impetuosi, innescando una forte ondata di maltempo nel cuore del Mediterraneo con i violenti temporali che ieri hanno provocato un morto in Sicilia e una vittima anche in Tunisia. Questi fenomeni si stanno adesso spostando verso ...

Vitamina D alta o bassa : sintomi e cause di carenza ed eccesso - come integrarla Dopo l’estate : dopo l’estate, ottenere abbastanza Vitamina D in modo naturale attraverso i raggi del sole può essere difficile. La Vitamina D è essenziale per regolare i livelli di calcio e fosfato nel corpo: una carenza può portare all’indebolimento delle ossa, stanchezza e altre complicazioni e può essere indicata da numerosi sintomi. “La ricerca collega la carenza di Vitamina D anche ad un maggior rischio di tumori alla prostata, al colon e al seno, ...

Traffico e meteo - è una Domenica da “bollino rosso” per il rientro nelle principali città Dopo l’estate : Domenica da bollino rosso sulle strade principali italiane. Come da previsione, si registrano ancora flussi di Traffico in rientro verso le grandi citta’ del nord gia’ dalle prime ore di questa mattina. Viabilita’ Italia e’ riunita per monitorare il flusso veicolare e per garantire tempestive gestioni di eventuali situazioni di grave criticita’ del Traffico, che attualmente non sono presenti sulla rete. E’ in ...

Firenze. Concorso infermieri di Estar : le prove al via Dopo l’estate : Procede l’iter del grande Concorso per infermieri indetto da Estar (Ente di supporto tecnico amministrativo regionale). Il Concorso, che ha

Flora Canto ricoverata per un intervento : “Dimessa oggi Dopo 10 giorni - un’estate alternativa” : Flora Canto rende noto di avere subito un intervento chirurgico che l’ha costretta a un ricovero durato 10 giorni. La compagna di Enrico Brignano è stata appena dimessa: “dopo 10 giorni..finalmente si esce. È stata un’estate alternativa fatta di flebo ,digiuni ed un intervento andato bene, grazie a Dio”.Continua a leggere

L'estate da single di Pamela Prati Dopo l'affaire Mark Caltagirone : “Il silenzio dei suoni che preferisco sono la voce del vento e del mare”. Pamela Prati ha scelto il silenzio in questa estate 2019. dopo l’affaire Mark Caltagirone che l’ha vista protagonista su giornali e talk televisivi, la showgirl parla solo attraverso i social. E lo fa postando scatti dalle vacanze, rigorosamente in Italia (ha paura dell’aereo, ndr), mostrandosi più bella che mai. E rispolverando anche scatti di qualche anno fa.\\ Pamela ...

Tennis - Fabio Fognini e la grande sfida dell’estate : restare nella top 10 anche Dopo i tornei americani : Non l’ha mai detto esplicitamente ma quello di entrare tra i primi dieci del mondo, magari con il corollario di una vittoria in un torneo importante, era uno degli obiettivi della carriera di Fabio Fognini. E a 32 anni suonati, più anziano di sempre a entrare per la prima volta tra i primi dieci del Tennis maschile, il ligure di Arma di Tagglia l’ha realizzato poco più di un mese dopo la vittoria nel Masters 1000 di Montecarlo, catapultandosi ...

10 film da attendere Dopo l’estate : (foto: Getty Images) Le estati non sono più quelle di una volta, nemmeno al cinema. Il progetto di trasformare quella estiva in una stagione vera e propria anche in Italia, una non diversa dal resto dell’anno, ha portato diversi grandi film in sala lungo giugno, luglio e agosto. Quest’anno quindi il consueto intasamento di film nelle sale in autunno (negli altri anni sono arrivati ad uscire anche 20 film in una sola settimana) sarà alleggerito e ...