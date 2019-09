Donald Trump al presidente ucraino Zelensky | Fammi questo favore | indaga sui due

Kievgate - spunta la telefonata tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky : "Fammi un favore" : Dopo l'annuncio della speaker della Camera, Nancy Pelosi, dell'avvio della richiesta formale di impeachment nei confronti del Presidente Degli Stati Uniti Donald Trump, la Casa Bianca ha pubblicato la trascrizione della telefonata del 25 luglio scorso con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "M

Usa - e se dietro l’impeachment contro Donald ‘volpe’ Trump ci fosse lo stesso Trump? : Mi chiedo da ieri se non ci sia Donald Trump dietro l’avvio della procedura d‘impeachment contro Donald Trump. No, non sono impazzito. O, almeno, non credo di esserlo. Temo, sostanzialmente, che si tratti d’una trappola approntata dal magnate presidente, che sarà lessicalmente rozzo, ma che non manca della furbizia del sensale. Una trappola in cui i democratici rischiano di cadere, se non ci sono già caduti. E temo che ...

Il Clima e il discorso di Greta Thunberg : se io fossi Donald Trump… : Ho sempre seguito la storia di Greta Thunberg con un filo di simpatia. Intesa come tenerezza e compassione, intendiamoci. Il fatto che un’adolescente con la sindrome di Asperger marinava la scuola un giorno a settimana per protestare contro i potenti del suo Paese (tra i più ecologici al mondo!) perchè non facevano abbastanza per contrastare il cambiamento Climatico, mi suscitava una certa dolcezza. Poi, però, la situazione è sfuggita di ...

Usa - avviata l'inchiesta per possibile impeachment di Donald Trump : Su Donald Trump c'è il sospetto che abbia fatto pressioni sul Presidente ucraino Volodimir Zelenskij affinché avviasse un'indagine sulla rimozione del magistrato che stava indagando su Hunter Biden, figlio di Joe Biden al fine di danneggiare quest'ultimo nella corsa alle primarie democratiche. Ora l'inchiesta parte proprio contro Trump per possibile impeachment. Lo ha annunciato la speaker della Camera Nancy Pelosi, che ha ...

Donald Trump - Nancy Pelosi chiede ufficialmente l'impeachment : ma serve l'aiuto dei repubblicani : "Il presidente deve rispondere delle sue azioni. Nessuno è al di sopra della legge". Così Nancy Pelosi ha annunciato l’avvio di una formale inchiesta di impeachment a carico di Donald Trump. Ora, insomma, è ufficiale: vogliono farlo fuori, a ogni costo. "Questa è una violazione delle sue responsabil

USA - Il Partito Democratico chiede la procedura di impeachment per Donald Trump : La speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi annuncerà un'indagine per un possibile impeachment di Donald Trump su richiesta del Partito Democratico. Il Presidente statunitense è accusato di aver fatto spiare Joe Biden, ex vicepresidente sotto l’amministrazione Obama e candidato per la leadership democratica alle elezioni presidenziali del 2020.Continua a leggere

Donald Trump ha autorizzato la diffusione della sua telefonata con il presidente ucraino in cui avrebbe cercato di convincerlo ad aprire un’indagine su Joe e Hunter Biden : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Twitter di aver autorizzato la diffusione della trascrizione completa della sua telefonata con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky di cui i giornali hanno scritto molto negli ultimi giorni. Secondo le ricostruzioni dei

All’ombra di Donald Trump : la diplomazia parallela dell’internazionale sovranista : L'articolo di Lorenzo Bagnalo, Luca Rinaldi, Giulio Rubino di IRPI – Investagative Reporting Project Italy, ricostruisce come dagli Stati Uniti si sia organizzata l'internazionale sovranista che, passando per l'Europa, arriva oggi alla Russia di Putin grazie alla diplomazia parallela organizzata da lobbisti e pastori evangelici ora molto vicini a Donald Trump,Continua a leggere

Donald Trump congela oltre 391 milioni di dollari di aiuti per l’Ucraina : Pugno duro del tycoon. Il presidente USA vuole che il nuovo presidente ucraino Volodymyr Zelensky indaghi su un’ipotesi di corruzione

Perché negli Stati Uniti si riparla di impeachment a Donald Trump : Donald Trump e sua moglie Melania, nello sfondo (foto: Zach Gibson/Getty Images) Nel weekend diversi esponenti politici statunitensi sono tornati a invocare l’impeachment nei confronti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ovvero la possibilità di metterlo in stato d’accusa ed, eventualmente, porre fine in anticipo al suo mandato. La richiesta era già stata avanzata nei mesi scorsi, al termine delle indagini sul Russiagate, ...

PiazzaPulita - Federico Rampini : "Donald Trump ha usato il plurale perché sono due i Conte : Giuseppi" : "Donald Trump ha messo al plurale perché sono due i Conte: quindi Giuseppi". Federico Rampini, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7, tira una bordata al premier Giuseppe Conte partendo dall'errore del presidente degli Stati Uniti "Era un'intuizione". Il giornalista di La Repubblica iron

Donald Trump ha detto che aumenterà le sanzioni contro l’Iran - accusandolo di essere l’autore dell’attacco in Arabia Saudita : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di applicare nuove sanzioni contro l’Iran dopo che l’Arabia Saudita ha accusato il Paese di essere dietro gli attacchi compiuti sabato scorso contro due importanti stabilimenti petroliferi sauditi. Trump ha annunciato la