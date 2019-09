Domani al via la III edizione di Roma Map Fair – Antiche mappe di Roma e mappamondi del

Allerta ghiacciaio - il sindaco : “Domani sarà aperta una via alternativa” : Da domani verrà aperta una via alternativa alla strada comunale della Val Ferret, chiusa per il pericolo di crollo del ghiacciaio Planpincieux. Lo ha confermato il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi. Il percorso sterrato, riservato ai residenti e ai gestori delle attività, potrà essere utilizzato giorno e notte perché si trova lontano dall’area in cui potrebbe cadere il ghiaccio. L'articolo Allerta ghiacciaio, il sindaco: ...

Prenderà il via Domani la prima edizione della 1000 Miglia Green : Prenderà il via domani, venerdì 27 settembre, la prima edizione della ‘1000 Miglia Green’, la gara di regolarità per vetture

Ciclismo - Mondiali 2019 : la cronometro donne élite potrebbe essere rinviata a Domani. Pioggia torrenziale in Yorkshire : Il programma della terza giornata dei Mondiali 2019 di Ciclismo in Yorkshire potrebbe mutare. A portare a un cambiamento dei programmi sono le condizioni meteorologiche. Una Pioggia torrenziale da ore imperversa sul percorso di gara e già nel corso della prova a cronometro Under23 maschile, vinta dal danese Mikkel Bjerg, ci sono state un paio di cadute spettacolari e le condizioni dell’asfalto erano davvero al limite. Per questo motivo, in ...

Arte in corsia : al via Domani al Policlinico Gemelli una mostra per sostenere i piccoli pazienti : Può la bellezza aiutare a guarire? Luce e colori hanno un forte impatto sulla regolazione delle funzioni fisiologiche del corpo umano, e allora perché non sensibilizzare all’Arte muovendosi in opposizione al bombardamento di immagini omologate e scadenti del mondo di oggi, alla ricerca di un appagamento estetico benefico anche dove solitamente si pensa a tutt’altro? Da questa idea nasce il progetto di Marco Bertoli, Art Advisor ...

Al via Domani a New York il Climate Action Summit - strategie concrete contro i cambiamenti climatici : Al via domani a New York il Climate Action Summit, il vertice mondiale convocato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres: lo scopo è confrontarsi per concordare strategie concrete contro i cambiamenti climatici. Presenzieranno capi di Stato e di governo e vari rappresentanti, tra cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. La conferenza è stata preceduta dal vertice dei ...

Scherma paralimpica - Mondiali 2019 : altro oro per l’Italia - lo conquista Consuelo Nora nella spada. Domani via alle gare a squadre : Consuelo Nora non si ferma e, dopo il bronzo nel fioretto, trionfa nella spada individuale, commuovendosi una volta messa a segno l’ultima stoccata, per una medaglia bellissima e meritata. L’Italia sale a quota sei podi al termine della quarta giornata di gare ai Campionati del Mondo di Scherma paralimpica 2019, in corso a Cheongju, in Corea. Da Domani via alle prove a squadre. L’inno di Mameli dunque, dopo il trionfo di Bebe ...

“Match It Now” : al via da Domani la campagna per reclutare giovani donatori di midollo osseo : Anche quest’anno Match It Now torna nelle piazze italiane, dal 21 al 29 settembre, per sensibilizzare i giovani tra i 18 e i 35 anni sulla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. Saranno 180 le piazze coinvolte su tutto il territorio nazionale: volontari, medici e personale sanitario del Servizio Sanitario Nazionale scenderanno in campo per fornire tutte le informazioni sul tema e per offrire la possibilità di ...

Italian Softball Series 2019 : al via Domani la finale di Serie A1 tra Bollate e Bussolengo : Dopo la finale scudetto 2018 e la Premiere Cup 2019, arriva la terza sfida consecutiva con un titolo in palio tra Bollate e Bussolengo: anche in questo caso l’occasione è data dall’ultimo atto della Serie A1, che mette di fronte le due squadre dominatrici della scena tricolore ed europea negli ultimi dodici mesi. Bollate arriva all’ultimo atto dopo aver estromesso con un chiaro 3-0 nei confronti di Forlì in semifinale, un ...

Prosecco : al via Domani la prima vendemmia sulle Colline dell'Unesco : Treviso, 12 set. (AdnKronos) - Al via domani, venerdì 13 settembre a partire dalle 9,30 la vendemmia del Prosecco con la raccolta del primo grappolo di uva dopo l’avvenuta iscrizione del sito veneto “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” nella Lista dei Patrimoni Mondiali dell’Unesc

Governo - diretta : Conte premier incaricato : «Non governo contro - ma di novità». Via alle consultazioni - Domani i big : governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Champions League 2019-2020 : Ajax - Brugge e Slavia Praga le ultime qualificate. Domani il sorteggio dei gironi : Ajax, Brugge e Slavia Praga sono le ultime squadre a essersi qualificate alla fase a gironi della Champions League 2019-2020 di calcio. Ora si è ufficialmente delineato il quadro delle 32 formazioni che parteciperanno alla massima rassegna continentale, Domani andrà in scena il sorteggio a Montecarlo e conosceremo la composizione degli otto gruppi. L’Ajax ha sconfitto l’APOEL per 2-0 nel ritorno dei playoff, una vittoria schiacciante ...