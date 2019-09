Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) Ricorre quest’anno il settantacinquesimoversario della scoperta della funzione del Dna ad opera di Avery, McLeod e McCarty. Gliversari sono occasioni per rivedere il passato alla luce del presente e, quindi, in una prospettiva che risultava inaccessibile al momento dell’evento considerato. Per questo ci aiutano anche a giudicare meglio gli eventi del presente, evitando facili entusiasmi o affrettate indignazioni. La scoperta di Avery e collaboratori si classifica tra le più importanti della biologia di tutti i tempi; come disse Arne Tiselius, il fatto che non abbia ricevuto il premio Nobel rappresenta il più grande errore mai commesso dal comitato svedese. Avery progettò il suo famoso esperimento sulla base di un esperimento precedente pubblicato nel 1928 da Fred Griffith. Griffith aveva a disposizione culture di pneumococchi, i batteri che causano la polmonite ...

Noovyis : (Dna, 75 anni fa l’esperimento che rivoluzionò la genetica. Ma il genio non è mai isolato) Playhitmusic - - Cascavel47 : Dna, 75 anni fa l’esperimento che rivoluzionò la genetica. Ma il genio non è mai isolato - ilfattoblog : Dna, 75 anni fa l’esperimento che rivoluzionò la genetica. Ma il genio non è mai isolato -