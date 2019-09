Dj Fabo e gli altri | la via italiana all' eutanasia

Fonte : ilfoglio

(Di giovedì 26 settembre 2019) Ieri la Consulta si è espressa sulla legittimità dell'articolo 580 del codice penale che punisce l'istigazione o l'aiuto al suicidio. Con una sentenza storica la Corte costituzionale ha sancito che non è punibile chi procurerà la morte a un “paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale

federicodefalco : RT @ilfoglio_it: La sentenza sul suicidio assistito stravolge il paradigma fondante della funzione medica. Qualche articolo per non dimenti… - ilfoglio_it : La sentenza sul suicidio assistito stravolge il paradigma fondante della funzione medica. Qualche articolo per non… - IlFlaco : Riguardo alla notizia del SI al suicidio assistito in casi come quello di Dj Fabo mi trovo pienamente soddisfatto.… -