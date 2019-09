DIRETTA Torino Milan | risultato 2-1 | video streaming e tv | doppietta di Belotti!

LIVE Torino-Milan 2-1 - Serie A in DIRETTA : decide la doppietta di Belotti. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE QUI! Il Torino si impone 2-1 al termine di una partita emozionante. 90+5′ SIRUGU E’ MONUMENTALE SU PIATEK! Parata straordinaria del portiere granata che è bravo a rimanere in piedi ipnotizzando il polacco. 90+5′ Si entra nell’ultimo minuto con ZAZA CHE SPRECA TUTTO IN CONTROPIEDE scivolando davanti a Donnarumma 90+4′ Il Milan torna subito in ...

90+2′ Cross di Suso, Piatek anticipato. Corner per i rossoneri. 90′ Saranno 5 i minuti di recupero. 90′ Ingresso di Calabria in area di rigore. Angolo per il Milan, che però lo cestina. 89′ Erroraccio di Suso in impostazione. Il Milan è costretto a tornare indietro. 88′ Musacchio viene ammonito, fallo da dietro ai danni di Belotti. Respira il Toro. 87′ ...

77′ Donnarumma viene ammonito per proteste. 76′ Belotti, ANCORA LUI! Doppietta del numero nove granata che sfrutta la respinta di Donnarumma raccogliendo in maniera rocambolesca per mettere dentro il punto del 2-1 a porta praticamente sguarnita. 76′ Suso commette fallo su Izzo. Riparte il Torino. 75′ Reazione del Milan affidata a un brutto tiro di Piatek. 73′ Dopo ...

71′ Romagnoli e Musacchio mettono fuori. Controcross di Ansaldi, che si perde senza trovare la testa di alcun compagno. 69′ Intanto arriva il fallo di Kessie su Belotti. Altra punizione dove i colpitori di testa possono dire la loro. 68′ Tiro di Bonaventura, appena entrato: non granchè. Palla fuori di molto. 67′ Lo spagnolo prova a rendersi subito protagonista con un ...

58′ Ansaldi recupera subito il primo pallone, mentre il Toro ha cambiato il suo schieramento tattico mettendosi con un 4-4-2 molto offensivo sul campo. 57′ Primo cambio per il Torino: fuori Lyanco, dentro Ansaldi. 57′ Leao intanto controlla in palleggio una palla vagante sull'out di sinistra conquistando una punizione in zona d'attacco. 55′ Verdi non arriva ...

52′ Avvitamento di Calhanoglu su cross di Leao. Palla alta sulla traversa. 51′ Musacchio ferma con le cattive Belotti. Riparte il Toro dalla sua metà campo. 50′ Kessie, prima, e Hernandez, dopo, liberano. 50′ GRAN TIRO DI OLA AINA! Donnarumma mette in calcio d'angolo in qualche modo sulla conclusione insidiosa dell'esterno. 48′ Baselli cerca una ...

Decide al momento il gol dal dischetto di Piatek, un primo tempo dove il Milan ha legittimato il vantaggio per 0-1 di fronte a un Torino imballato e poco pericoloso. Sirigu fra i migliori in campo. Termina il primo tempo. 45+3′ OCCASIONISSIMA PER BELOTTI CHE ANTICIPA DONNARUMMA IN USCITA! Il capitano del Toro controlla male spendendo alto in precario equilibrio, ma con la porta ...

37′ Tiraccio di Suso che termina altissimo 36′ Salvataggio di Lyanco sul cross di Kessie diretto a Piatek. 34′ Verticalizzazione di Calabria che porta a una rimessa laterale in zona offensiva per i Rossoneri 33′ Ammonito anche Belotti per un brutto fallo su Musacchio. 31′ Zaza viene ammonito per un'entrata in ritardo su Calhanoglu. 30′ Scocca la ...

28′ Batti e ribatti al limite dell'area, poi la palla si impenna e termina comodamente nelle braccia di Donnarumma. 27′ Romagnoli mette in angolo anticipando tutti. 26′ Fallo sulla trequarti difensiva di Romagnoli. Torino che torna in avanti potendo usufruire di una punizione dove potranno salire le torri. 25′ Tiro di Leao che termina alto sugli sviluppi del ...

17′ rigore PER IL Milan! Leao viene steso da De Silvestri in area, mentre i due andavano alla caccia del pallone. 15′ Bennacer mette ordine distribuendo per Calabria, che prova a crossare immediatamente sbagliando però la misura di molto. 13′ Continua la confusione. Ora è Baselli a conquistare una punizione. 11′ Belotti nel frattempo commette fallo su Romagnoli. Palla ...

20.59 Torino e Milan entrano sul terreno di gioco. Scambio di gagliardetti, sorteggio e poi via alla sfida. 20.55 Belotti o Piatek: chi gonfierà la rete? Sale la tensione 20.50 Le squadre sono rientrate negli spogliatoi, mancano meno di seicento secondi all'inizio del match. 20.45 Nel Milan si vedranno in campo, dall'inizio, tre nuovi acquisti: Theo Hernandez, Bennacer e Leao, ...