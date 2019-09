Diretta Serie A | la quinta di campionato si chiude con Torino - Milan chi vince è terzo

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Giornata importante per i colori rossoneri dato che la dirigenza del, assieme a quella dei cugini nerazzurri ha presentato i due progetti per lo stadio che andrà in sostituzione di San Siro. Questa sera però si torna a parlare di calcio giocato e alle ore 21 l'arbitro Guida fischierà l'inizio di. Entrambe le squadre attualmente a 6 punti in classifica ed entrambe reduci da una sconfitta: i padroni di casa hanno perso contro la Sampdoria a Marassi, mentre ilha perso il derby con l'Inter per due a zero manifestando una netta inferiorità rispetto all'Inter capolista. Walter Mazzarri si affiderà al classico 3-4-2-1 con ben due exin campo ovvero Laxalt esterno sinistro e Verdi ad affiancare Belotti in attacco. Dubbi e critiche sono arrivate all'allenatore delMarco Giampaolo che potrà far scendere dal primo minuto in campo Calabria dopo la giornata di ...

SkySport : ???? Serie ??, 5^ giornata ?? Tutti i risultati ? - SkySport : ?? Errore fatale dal dischetto per #Sansone ? ?? Tutti i gol del turno infrasettimanale ? - JuventusTV : Domani pomeriggio scendono in campo le @JuventusFCWomen! ?? Dalle ? 14.55 in diretta #SassuoloJuve, seconda giornat… -