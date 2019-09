DIRETTA POLONIA SLOVENIA Streaming video Rai | la storia della partita | volley

LIVE Volley - Russia-Slovenia 1-3 e Polonia-Germania 3-0 in DIRETTA : polacchi e sloveni in semifinale - Campioni d’Europa eliminati! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:54 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi questa grande serata di Volley e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:53 Vi ricordiamo l’appuntamento di domani con Italia-Francia alle ore 21:00. 22:53 E’ successo qualcosa di incredibile questa sera, la prima semifinale dell’Europeo sarà Polonia-slovenia. 22:51 Russia-slovenia 21-25: MANI-OUT DI GASPARINI, ...

LIVE Volley - Russia-Slovenia 1-3 e Polonia-Germania 3-0 in DIRETTA : polacchi e sloveni in semifinale - Campioni d’Europa eliminati! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:53 Vi ricordiamo l’appuntamento di domani con Italia-Francia alle ore 21:00. 22:53 E’ successo qualcosa di incredibile questa sera, la prima semifinale dell’Europeo sarà Polonia-slovenia. 22:51 Russia-slovenia 21-25: MANI-OUT DI GASPARINI, sloveniA IN semifinale, I Campioni D’EUROPA VANNO A CASA! 22:50 Russia-slovenia 21-24: out l’attacco di Cebulj. 22:49 ...

LIVE Volley - Russia-Slovenia 1-2 e Polonia-Germania 3-0 in DIRETTA : polacchi in semifinale - i russi rientrano in partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:17 russia-Slovenia 25-21: i russi hanno vinto il set ma adesso l’inerzia del gioco è tutta dalla parte degli sloveni. 22:16 russia-Slovenia 25-21: diagonale vincente del numero 7 russo, ma che fatica! 22:15 russia-Slovenia 24-21: non passa il pallonetto di Volkov… 22:14 russia-Slovenia 24-20: stampatona a muro di Kozamernik su Volvic. 22:13 russia-Slovenia 24-18: passa in mezzo ...

LIVE Volley - Russia-Slovenia 0-2 e Polonia-Germania 3-0 in DIRETTA : polacchi in semifinale - russi ad un passo dall’eliminazione! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:50 russia-Slovenia 1-5: si ferma sul nastro la battuta di Gasparini. 21:49 russia-Slovenia 1-4: trova le mani-out Cebulj, che sblocca la sua squadra. 21:48 russia-Slovenia 0-4: attacco di seconda di Bulkov. 21:47 russia-Slovenia 0-3: primo tempo di Volvic, inizio schock per la Slovenia. 21:46 russia-Slovenia 0-2: parallela di fino per Volkov. 21:45 russia-Slovenia 0-1: “cabina ...

LIVE Volley - Russia-Slovenia 0-1 e Polonia-Germania 3-0 in DIRETTA : polacchi in semifinale - russi in difficoltà! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:33 Polonia-Germania 25-18: la Polonia è la prima semifinalista di questi Europei. 21:32 Polonia-Germania 24-18: Kubiak regala 6 set-point ai suoi. 21:31 russia-Slovenia 17-18: passa Kliuka, ma che fatica. 21:30 Polonia-Germania 22-18: scomposto il muro di Krick, non ci voleva. 21:29 russia-Slovenia 15-17: pipe mostruosa di Cebulj. 21:28 Polonia-Germania 21-18: ace di Grozer che non molla ...

LIVE Volley - Russia-Slovenia 0-1 e Polonia-Germania 2-0 in DIRETTA : tutto facile per i polacchi - sloveni in vantaggio a sorpresa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:12 Russia-slovenia 4-6: non trova le mani del muro Urnaut. 21:10 Polonia-Germania 7-3: Grozer da posto 1 c’è, ma adesso è molto difficile ricucire lo strappo. 21:09 Russia-slovenia 1-6: muroooo su Muserky, sloveni in trans agonistica! 21:08 Polonia-Germania 4-1: volano subito i polacchi, Muzaj sta stra passando con continuità. 21:07 Russia-slovenia 1-3: errore di Volvic in battuta, ...

LIVE Volley - Russia-Slovenia 0-0 e Polonia-Germania 1-0 in DIRETTA : Campioni del Mondo in vantaggio - si parte a Lubiana! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:29 Polonia-Germania 25-19: Muzaj mette la parola fine al primo set. 20:28 Polonia-Germania 23-18: parallela in extra-rotazione di rara bellezza per Kubiak. 20:28 Polonia-Germania 22-18: pipe vincente di Schoot, è la prima per la squadra di Giani. 20:27 Russia-Slovenia 0-0: inni nazionali a Lubiana. 20:25 Polonia-Germania 21-17: trova le mani del muro Fromm. 20:24 Polonia-Germania 20-16: ...

LIVE Volley - Russia-Slovenia 0-0 e Polonia-Germania 0-0 in DIRETTA : si parte ad Apeldoorn! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:58 Polonia-Germania 0-0: i sestetti stanno facendo il proprio ingresso in campo. 19:56 Polonia-Germania 0-0: tocca adesso a quello polacco, cantato a gran voce dai numerosissimi tifosi giunti sino in Olanda. 19:55 Polonia-Germania 0-0: è il momento dell’inno nazionale tedesco. 19:54 L’ultima vittoria della Germania contro la Polonia agli Europei è datata 1993. 19:52 La Polonia ...

LIVE Volley - Russia-Slovenia e Polonia-Germania in DIRETTA : iniziano i quarti di finale degli Europei! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle partite Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Russia-Slovenia e Polonia-Germania, quarti di finale degli Europei 2019 di Volley maschile. Si entra nel vivo della rassegna continentale e si preannuncia grande spettacolo con queste due partite da dentro o fuori che sicuramente ci regaleranno grandi emozioni in attesa dell’Italia che domani sera affronterà la ...

LIVE Volley - Europei 2019 in DIRETTA : risultati ottavi di finale in tempo reale. Germania - Russia - Serbia - Francia - Polonia - Slovenia e Ucraina ai quarti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:46 OA Sport vi ringrazia per aver vissuto con noi quest’intensa giornata di Volley e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:45 Queste le sette squadre che oggi hanno ottenuto il pass per i quarti di finale: Germania, Russia, Serbia, Francia, Polonia, Slovenia e Ucraina. 22:42 BELGIO-Ucraina 10-15: l’Ucraina vola a sorpresa ai quarti di finale. 22:41 BELGIO-Ucraina 9-13: ...

LIVE Volley - Europei 2019 in DIRETTA : risultati ottavi di finale in tempo reale. Germania - Russia - Serbia - Francia e Polonia ai quarti - tocca a Bulgaria e Belgio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:19 SLOVENIA-UCRAINA 11-6: si insacca l’attacco di Stern da posto 2, la Slovenia sta dilagando. 22:18 Belgio-UCRAINA 16-18: arriva il break dell’Ucraina 22:17 SLOVENIA-Bulgaria 9-5: mani-out di Stern. 22:16 Belgio-UCRAINA 13-14: ace di Kidenko. 22:15 SLOVENIA-Bulgaria 8-3: parallela in extra-rotazione impressionante di Urnaut. 22:14 Belgio-UCRAINA 12-12: diagonale vincente di ...

LIVE Volley - Europei 2019 in DIRETTA : risultati ottavi di finale in tempo reale. Germania - Russia - Serbia e Francia ai quarti - tocca a Polonia - Bulgaria e Belgio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:12 SLOVENIA-Bulgaria 1-5: fase break importante con Atanasov al servizio. 21:11 Belgio-UCRAINA 8-10: gran parallela di Plotnytskyi. 21:10 Polonia-SPAGNA 19-10: muro-punto di Komenda. 21:09 SLOVENIA-Bulgaria 1-2: si insacca la palla di Atanasov. 21:07 Belgio-UCRAINA 7-6: mani-out di Van Den Dries. 21:06 Polonia-SPAGNA 16-7: ace di Bieniek, che si sta superando al servizio. 21:05 ...

LIVE Volley - Europei 2019 in DIRETTA : risultati ottavi di finale in tempo reale. Germania - Russia e Serbia ai quarti - tocca a Francia e Polonia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:13 Polonia-SPAGNA 12-9: primo tempo vincente di Nowakoski. 20:12 Francia-FINLANDIA 15-18: errore al servizio di Le Roux. 20:10 Polonia-SPAGNA 11-9: Villena trova un diagonale vincente, spagnoli a -2. 20:08 Francia-FINALNDIA 12-15: muro vincente di Boyer, ma la Finlandia c’è! 20:07 Polonia-SPAGNA 8-5: Gonzalez è una vera e propria spina nel fianco per i polacchi. 20:06 ...

EUROGAMES 2019 - GIOCHI SENZA FRONTIERE/ DIRETTA e classifica : Polonia in testa : EUROGAMES 2019, GIOCHI SENZA FRONTIERE: Diretta prima puntata 19 settembre, Canale 5. La Polonia è la nazione che se la cava meglio.