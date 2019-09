Diaco | Roma risponde ai cambiamenti ambientali con atto unanime

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2019)– “Capitalecompatta all’emergenza ambientale e climatica in corso e approva con voto, in Aula Giulio Cesare, una mozione destinata a entrare nella storia di questa città. I punti del progetto approvato dall’Assemblea Capitolina sono 16 e spaziano dalla riduzione di almeno il 40% delle attuali emissioni nette di gas climalteranti aentro il 2030, con l’obiettivo di arrivare a emissioni zero entro il 2040, alla priorità totale accordata alla lotta aiclimatici e alla promozione di un’economia sostenibile per almeno i prossimi 10 anni. Altri impegni contenuti nell’riguardano l’avvio di un’interlocuzione con la Regione e il Governo sui temi della mobilità sostenibile, della micromobilità, del trasporto pubblico e della ciclabilità, la rigenerazione urbana e la lotta alla cementificazione, un focus specifico sui rifiuti e sui concetti ...

