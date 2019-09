Di Maio vuole introdurre il vincolo di mandato | “No a mercato vacche” Ma il Pd risponde

M5S - gruppo di senatori vuole un "comitato di 10" al posto di Di Maio capo politico : C'è aria di tempesta all'interno del MoVimento 5 Stelle. Ieri, infatti, si è svolta un'assemblea dei senatori per discutere della scelta del nuovo capogruppo, visto che Stefano Patuanelli è diventato ministro dello Sviluppo Economico e ora a farne le veci c'è il capogruppo vicario Gianluca Perilli. La discussione, però, è presto virata su un altro argomento: i poteri di Luigi Di Maio e se sia il caso che il capo politico continui a essere ...

Di Maio : “Io e Conte d’accordo su riduzione delle tasse”. Il premier : “Italia vuole la leadership nel mondo su Green new Deal” : “Ci vedete in attrito? Non credo“. Luigi Di Maio smentisce tensioni con Giuseppe Conte legate all’ipotesi – mai confermate – di nuove tasse. Nelle ultime ore, infatti, alcuni quotidiani hanno parlato di una spaccatura tra il ministro degli Esteri e il presidente del consiglio. Per smentire questo tipo di ricostruzioni, Di Maio ha raggiunto Conte nel suo albergo a New York alla vigilia dell’assemblea generale ...

Matteo Renzi non vuole morire socio di Rousseau : Di Maio non mi convince : Matteo Renzi irrompe sulla scena politica prendendosi la prima pagina. La nascita del suo nuovo partito arriva nel momento giusto.

Di Maio - altro rospo da ingoiare : il Pd vuole Emanuele Fiano sottosegretario all'Interno. Ma Conte sa che...? : Dopo la richiesta di Andrea Orlando di ripensare alla riforma della giustizia, l'annuncio del ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, di completare le grandi opere, a esasperare i parlamentari del M5s ci sarebbe la nomina del deputato dem Emanuele Fiano come sottosegretario all'Interno. Il motivo

Di Maio non vuole dire se ha votato “sì” o “no” su Rousseau : Non ha quindi specificato se si è espresso a favore o contro il governo con il Partito Democratico, di cui sarebbe un probabile ministro

Luigi Di Maio - ambizione suicida : "Vuole un altro ministero". Dove potrebbero spedirlo : finito : Ha rinunciato al ruolo di vicepremier, Luigi Di Maio, ma non a quello di un ministero di peso. L'ormai ex titolare di Mise e Lavoro, due dicasteri di importanza cruciale, non si rassegna e anzi rilancia: vuole il Viminale. Dal Pd però frenano, considerando a ragione il Ministero degli Interni come i

Paragone attacca Franceschini : "Vuole fare fuori Di Maio da Palazzo Chigi" : “Il primo fa capire chi comanda. Il secondo vuole far fuori Di Maio da Palazzo Chigi”. Così su Facebook il senatore M5S Gianluigi Paragone commenta le recenti dichiarazioni di Matteo Renzi (al ‘Sole 24 Ore’) e Dario Franceschini (su Twitter). L’ex premier, intervistato dal quotidiano economico, chiede un “governo per il Pil” o, avverte, “non avrà i nostri ...

"Di Maio vuole la vicepresidenza". La trattativa tra Pd e M5s rischia di saltare : La trattativa tra Pd e M5s rischia di saltare di nuovo. È quanto affermano fonti Pd spiegando che la ragione è da ricercare nella nuova richiesta di Luigi Di Maio di avere la vice presidenza del Consiglio. Se sul tavolo dei capigruppo si discute di temi e obiettivi, il nodo rimane quindi quello del vicepremier. Il ragionamento che viene fatto a sinistra è che nel governo gialloverde il presidente del consiglio era alla guida ...

Sondaggio Gpf : "Oltre il 67% vuole Conte alla leadership del M5s". Ecco il perché del veto di Di Maio : Tutta la trattativa tra Pd e M5s ruota attorno alla figura di Giuseppe Conte. Il premier uscente non vorrebbe lasciare la sua poltrona a Palazzo Chigi, così come il Movimento non vorrebbero perdere "l'avvocato degli italiani". Il motivo? Evidentemente sul tavolo dei grillini è giunto l'ultimo sondag

M5s-Pd - stallo e accuse | Di Maio : sì a Conte o è inutile | Dem : vuole il Viminale : Subito dopo il confronto è già scontro: per i Dem "strada in salita" sui temi della Manovra. I Cinque Stelle però chiariscono: "Hanno parlato solo di ministeri, non di programmi". Nuovo incontro alle 11

