Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) “Sono consapevole che questo argomento non è nel programma di governo, ma ne parlerò col Pd perché per me dobbiamo mettere fine a questo, sia dei parlamentari che passano in altri gruppi sia dei gruppi che li fanno entrare”, lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Dia margine dell’assemblea generale dell’Onu commentando i cambi di casacca in parlamento. L'articolo Di: “Silviava condi mandato” proviene da Il Fatto Quotidiano.

La7tv : #tagada @gSilviaVono, passata dal M5S a #ItaliaViva, svela che @luigidimaio le ha scritto un messaggio: 'Mi ha chie… - TutteLeNotizie : Di Maio: “Silvia Vono va con Renzi? Basta mercato delle vacche. Serve vincolo di mandato” - Cascavel47 : Di Maio: “Silvia Vono passa con Renzi? Basta mercato delle vacche. Introduciamo il vincolo di mandato”… -