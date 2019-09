Di Maio | “Senatrice M5s con Renzi? Ne parlerò col Pd | serve vincolo di mandato E

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) “Una delle mie senatrici è passata a? Necon il Pd, dobbiamo mettere fine a questo mercato delle vacche, sia dei parlamentari che passano ad altri gruppi, sia ai gruppi che ce li fanno entrare. E’ il momento di introdurre ildi”. Luigi Diha annunciato da New York, a margine dell’assemblea generale dell’Onu, che vuole mettere fine al “cambio di casacche” in parlamento. E ha aggiunto che intanto avvierà la procedura prevista dallo statuto e chiederà il risarcimento di 100 mila euro per i transfughi del Movimento. L'articolo Di: “Senatrice M5s con? Necol Pd,di. E chiederò i 100mila euro di risarcimento a chi lascia” proviene da Il Fatto Quotidiano.

