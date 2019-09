Di Maio contro i “cambi di casacca” | Chiederò 100mila euro a chi lascia il M5s

"Non c'è nessuna fronda contro di me" - assicura Di Maio : "Ho sentito il senatore che ha raccolto le firme, Dessì, e anche molti dei senatori che avevano firmato il documento: in realtà guardando il documento non si parla nè del capo politico nè della leadership del movimento. E' una procedura interna per modificare lo statuto del gruppo, è legittimo e rientra nelle dinamiche del gruppo parlamentare, ed è firmato da persone con cui lavoriamo ogni giorno. Credo che sia stato un ...

Rivolta M5s contro Di Maio - i senatori minimizzano : “Non c’è nessun attacco al nostro leader” : Un post sul Blog delle Stelle smentisce il tentativo di blitz da parte dei senatori pentastellati contro il capo politico: "nessun attacco a Luigi Di Maio dunque, anzi la volontà di mettere il Gruppo del MoVimento 5 Stelle al Senato nelle condizioni di produrre proposte a sostegno del lavoro dello stesso Di Maio".Continua a leggere

Fronda M5s - Di Maio : «Le 70 firme contro di me? Un grande malinteso» : La riduzione del numero di parlamentari - annuncia da New York il leader pentastellato - sarà «la prima prova di fiducia di questo governo». Quanto al tema della riforma elettorale, sarà eventualmente affrontato dopo «il taglio delle poltrone»: «Non voglio far piombare le famiglie italiane a discutere di sbarramenti, di premi»

Luigi Di Maio minimizza la rivolta M5s : "Quelle 70 firme non sono contro di me" : Ora, direttamente da New York dove si trova per la trasferta all'assemblea generale dell'Onu in veste di ministro degli Esteri, Luigi Di Maio fa il finto tonto. La vicenda è quella sorta nel tardo pomeriggio di martedì 2 settembre, con la riunione al Senato dell'assemblea M5s per avviare la scelta d

Di Maio : “Firme di 70 senatori contro di me? Malinteso. E’ la procedura per modificare lo statuto del gruppo” : “Firme di 70 senatori contro di me? E’ un Malinteso. E’ una procedura interna per modificare lo statuto del gruppo”. Luigi Di Maio, intervenendo da New York dove è impegnato per l’assemblea generale dell’Onu, ha confermato la notizia delle tensioni all’assemblea dei senatori 5 stelle, ma ha anche negato che ci sia in corso una rottura tra i parlamentari. “Sono stato eletto capo politico con ...

Di Maio : 70 firme non contro di me - non c’è ‘nessuna fronda’ : Roma – “Sono stato eletto come capo politico con l’80% delle preferenze ed è giusto che ci sia chi non è d’accordo. C’è sempre una voce che si leva in dissenso ed è giusto così. Ma far passare quelle 70 firme per 70 firme contro di me… Ci sono persone con cui lavoriamo ogni giorno, mi hanno chiamato e mi hanno detto ‘è un grande malinteso non è contro di te ma per rafforzare il Gruppo parlamentare‘. Quindi “nessuna fronda”. Lo dice Luigi Di ...

Nel M5s esplodono i “malpancisti” - al Senato è scontro su leadership Di Maio : Un'assemblea in origine priva di temi sensibili, che si e' trasformata in un confronto aspro tra sostenitori e oppositori di Luigi Di Maio e del governo giallorosso in generale. E' accaduto oggi pomeriggio a Palazzo Madama, quando una riunione convocata per definire le procedure per le candidature a capogruppo in sostituzione del neoministro Stefano Patuanelli ha visto deflagrare la dialettica tra le varie anime del movimento sulla questione ...

Nel M5s esplodono i “malpancisti” - al Senato e’ scontro sulla leadership di Di Maio : Un'assemblea in origine priva di temi sensibili, che si e' trasformata in un confronto aspro tra sostenitori e oppositori di Luigi Di Maio e del governo giallorosso in generale. E' accaduto oggi pomeriggio a Palazzo Madama, quando una riunione convocata per definire le procedure per le candidature a capogruppo in sostituzione del neoministro Stefano Patuanelli ha visto deflagrare la dialettica tra le varie anime del movimento sulla questione ...

Sfogatoio M5s contro Di Maio : Doveva essere l’assemblea convocata per stabilire le modalità per l’elezione del nuovo direttivo, ma la riunione a palazzo Madama del gruppo M5s, a quanto si apprende, si sarebbe trasformata in uno Sfogatoio.Secondo quanto riferito, alcuni senatori avrebbero proposto la votazione di un documento in cui si chiede la modifica dello Statuto M5s nella parte in cui stabiliscono i poteri del capo politico, da alcuni definiti ...

Salvini contro Di Maio : "Ha svenduto la dignità del suo partito al Pd". La profezia sulla pulizia d'autunno : "Il 27 ottobre si vota in Umbria e dopo cinquant'anni la sinistra va a casa anche lì. pulizia d'autunno". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo dal palco della festa del Carroccio a Chiuduno, in provincia di Bergamo. "Ci sarà più gusto - continua Salvini - perché l'Umbria è la pri

Carola Rackete - Paola Nugnes contro Luigi Di Maio : "Lei a capo del M5s" : "Che bello se Carole Rackete fosse stata il capo politico del m5s!!". Paola Nugnes lancia una chiara frecciatina a Luigi Di Maio, ora non solo capo politico ma pure ministro degli Esteri del Conte bis. "Mi sarei aspettata, perché eravamo così, che avremmo portato le sue stesse precise parole con la

M5s - rivolta dei senatori contro Di Maio : "Dimissioni di massa" - saltano in aria i grillini : Dopo la scissione di Renzi dal Pd, quella nel Movimento 5 Stelle da Luigi Di Maio. Il retroscena del Messaggero è esplosivo e porta alle estreme conseguenze le tensioni latenti tra i grillini fin dai giorni dell'inciucio con i dem. Nodo del contendere, l'alleanza alle regionali in Umbria e non solo.

Il sindaco di Bibbiano fa partire le querele - anche contro Di Maio : Il sindaco Pd di Bibbiano Andrea Carletti, sospeso e attualmente ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sugli affidi della Procura di Reggio Emilia, ha presentato una querela segnalando 147 fra post e mail dal contenuto ritenuto offensivo o minatorio nei suoi confronti.Tra i denunciati c’è anche Luigi Di Maio, che a metà luglio, prima della crisi di Governo e del patto coi dem, diffuse su Facebook un messaggio: ...

In Umbria rivolta M5s contro Di Maio : ipotesi dimissioni di massa tra i portavoce : Clima incandescente in Umbria per il Movimento 5 Stelle, dopo la mano tesa da Luigi Di Maio al Pd per un ‘patto civico’ in vista delle regionali del 27 ottobre. Lo riporta un servizio dell’agenzia di stampa Adnkronos. A pochi giorni dal termine ultimo per la presentazione delle firme, nella chat dei ‘portavoce’ umbri - visionata dall’Adnkronos - spunta addirittura l’idea di dimissioni in massa di tutti ...