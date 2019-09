Di Maio allontana l' ipotesi di lasciare il posto di leader M5s | Il documento dei 70

Pd-M5S - Di Maio allontana ipotesi alleanza per le regionali : 'Non è all'ordine del giorno' : Da qualche giorno l'Italia è governata da un esecutivo sostenuto da una maggioranza formata da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, un sodalizio su cui in pochi avrebbero scommesso considerate le ruggini del passato, ma che oggi per alcuni rappresenta il futuro per quello che potrebbe essere un eventuale asse da contrapporre a quello di un centro-desta che viene dato come ben oltre il 45% da diversi sondaggi. Un orizzonte che, però, ...