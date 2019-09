Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 26 settembre 2019) Il presidente americano durante la conversazione con il presidente ucraino per otto volte chiede di poter collaborare per indagare per corruzione il figlio di Biden

fisco24_info : «Devi farmi un favore». La telefonata che inguaia Trump: Il presidente americano durante la conversazione con il pr… - iSim86 : @_xam_bord_ Devi smetterla con queste gif di bambini che piangono.... pensi di farmi pena, dopo quanto hai detto??? - Ginko92_ : @Elena15009766 @Dio Dio, solo per quello che ho appena scritto devi farmi entrare in Paradiso ?? -