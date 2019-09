Dengue | accertato caso a Genova | donna contagiata in Sri Lanka Avviata la profilassi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) Il virusarriva anche a. Undella malattia infettiva, di tipo influenzale, che viene trasmessa da una particolare zanzara, è stato infatti segnalato ieri dall’ospedale San Martino, facente parte dell’Asl 3. A contrarre il virus unain Sri, dove aveva recentemente soggiornato. Il ricovero è avvenuto martedì 24 settembre. I medici hanno fatto delle analisi, accertando che si trattava proprio della malattia trasmessa dalla zanzara di genere aedes. Il contagio infatti non può avvenire da persona a persona. L’azienda sanitaria ha poi avviato subito il protocollo previsto in questi casi dal Piano nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive: ridurre il rischio di probabili contagi contenendo la zanzara tigre, che può trasmettere il virus. Per questo il Comune ha avviato laa partire ...

