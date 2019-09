Decreto clima | il commento del Presidente Agrì Coop | Innocenza Giannuzzi

Decreto Legge Clima - Costa : “Nessuna penalizzazione per l’agricoltura” : “Il Decreto Clima non prevede e non vuole creare nessuna penalizzazione al settore dell’agricoltura. Chiedo invece collaborazione al mondo dell’agroalimentare italiano per offrire quegli utili contributi tecnici affinché il dl Clima venga perfezionato anche con il loro aiuto. Nessun allarme, quindi. Gli agricoltori cosi come gli allevatori e i pescatori sono i nostri migliori alleati”. Lo precisa il ministro dell’Ambiente Sergio ...

Carburante agricolo agevolato : nel Decreto clima ipotesi aumento e poi cancellazione : Il 19 settembre scorso il cosiddetto Decreto Clima doveva finire in Consiglio dei Ministri per la sua prima valutazione. Il provvedimento invece è stato rinviato a data da destinarsi, perché è necessario un approfondimento soprattutto dal punto di vista delle coperture, almeno questa la motivazione del rinvio. Il Decreto di cui in rete circola la bozza integrale composta da 14 articoli, reca misure urgenti in materia di cambiamenti Climatici e ...

Decreto clima - il WWF : “Su sussidi ambientalmente dannosi il governo dia subito un segnale” : Accelerare la decarbonizzazione non deve essere uno slogan, ma una realtà che tutte le istituzioni, le aziende e i cittadini devono praticare da subito. Lo ricorda il WWF alla notizia dello stop, da parte del Consiglio dei Ministri, al cosiddetto Decreto Clima, un segnale non incoraggiante alla vigilia del Summit sul Clima convocato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il testo sospeso conteneva alcune misure condivisibili, per quanto ...

Decreto clima : nella bozza bonus per auto rottamate e sconti per prodotti sfusi : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha presentato la bozza dell'atteso disegno di legge relativo ai cambiamenti climatici. Il testo, considerato un primo mattone del Green New Deal, sarebbe dovuto andare in Consiglio dei ministri già nella giornata di oggi, giovedì 19 settembre, ma è slittato alla prossima settimana. Tante le novità inserite: dall'introduzione di una piattaforma ad hoc, al bonus di 2 mila euro per chi decide di rottamare la ...

Clima - Coldiretti : “Anche bonus giardini e terrazzi nel Decreto legge” : Come sollecitato dalla Coldiretti arriva anche il bonus verde per giardini e terrazzi nella bozza di decreto legge sul Clima, con la detrazione ai fini Irpef del 36% delle spese per lavori di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi nonché per coperture a verde e giardini pensili. Lo rende noto con soddisfazione la Coldiretti ...

Clima : Fracassi (Cgil) - ‘su Decreto aprire confronto con sindacati’ : Roma, 19 set. – (AdnKronos) – “Sul decreto Clima non c’è, purtroppo, nessun ‘grande confronto’ così come invece dichiara il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Non si può parlare di ‘massima condivisione’ se non è stato avviato alcun dialogo con i sindacati”. Così in una nota la vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi.“Chiediamo – prosegue la dirigente ...

Clima - bozza del Decreto legge : bonus di 2.000 euro per chi rottama auto più inquinanti : Un bonus di 2.000 euro per chi rottama l’auto fino alla classe euro 4 (quindi quelle più inquinanti) nelle città sotto infrazione comunitaria per il mancato rispetto degli obblighi sulla qualità dell’aria. E’ uno dei punti del decreto legge sul Clima, dal titolo “misure urgenti per il contrasto dei cambiamenti Climatici e la promozione dell’economia verde”, che a breve sara’ all’esame di uno dei ...

Decreto clima : con rottamazione vetture sconto di 2mila euro per i cittadini delle città metropolitane inquinate : Un bonus fiscale da 2.000 euro per i cittadini che risiedono nelle città metropolitane inquinate nelle zone interessate dalle procedure di infrazione comunitaria e che rottamano autovetture fino alla classe euro 4. Lo prevede la bozza del Decreto “per il contrasto dei cambiamenti climatici e la promozione dell’economia verde”.Il bonus è un credito di imposta che può essere utilizzato entro i successivi ...