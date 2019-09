Death Stranding entra ufficialmente in fase gold

PlayStation alla Milan Games Week 2019 con Death Stranding - MediEvil - Concrete Genie e molto altro : È ormai imminente l'inizio dell'edizione 2019 di Milan Games Week powered by TIM, la più importante fiera italiana dedicata ai videogiochi, in programma dal 27 al 29 settembre presso Fiera Milano Rho. Anche quest'anno Sony Interactive Entertainment Italia sarà tra i protagonisti di questo evento, tanto atteso da giocatori e appassionati come dal grande pubblico, con uno spazio ancor più ampio rispetto alla passata edizione. Scopriamolo nel ...

Death Stranding verso l’uscita su PS4 : Kojima annuncia la fine dei lavori : Si scrive Death Stranding, si legge nuovo videogame firmato da Hideo Kojima. Dopo il travagliato divorzio da Konami e l'addio alla saga di Metal Gear, il visionario game designer giapponese si è infatti messo al lavoro su un progetto ambizioso e particolarmente atteso da stampa e pubblico, portato avanti dal suo studio indipendente Kojima Productions grazie all'impegno di Guerrilla Games - autori, tra gli altri, di Horizon Zero Dawn - e Sony, ...

Death Stranding riceverà una PS4 Pro in edizione limitata davvero interessante : Niente trailer di lancio come ipotizzato e rumoreggiato negli scorsi giorni ma Death Stranding è comunque stato protagonista in qualche modo dell'ultimo State of Play organizzato da Sony.Come? Attraverso una nuovissima PS4 Pro da 1 TB che altro non è che una limited edition inserita in un bundle molto interessante che comprende una console caratterizzata dalle ormai conosciute impronte dell'ultima fatica di Hideo Kojima, un controller di un ...

Alle 21 : 50 seguite in diretta con noi il nuovo State of Play tra The Last of Us Part II e i rumor su Death Stranding e Batman : "Stiamo preparando uno spettacolo ricco di annunci, della durata di circa 20 minuti e con una veste grafica rinnovata. Avremo fantastiche novità da condividere con voi, tra cui annunci di nuovi giochi, nuovi contenuti di Worldwide Studios e altre novità. Ci sarà da divertirsi! Ah, anticipo subito una cosa: non aspettatevi aggiornamenti sui nostri piani per la nuova generazione in quest'episodio". Con queste parole Sid Shuman di Sony ha ...

Il trailer di lancio di Death Stranding potrebbe essere mostrato allo State of Play : Ormai ci siamo, domani, 24 settembre, è il giorno del nuovo State of Play, l'evento di Sony dedicato al mondo PlayStation dove sicuramente troveremo tra i protagonisti The Last of Us Part 2.Lo show sarà una nuova occasione per scoprire interessanti novità, date di uscita e altro. Ma sembra che l'evento avrà un altro illustre protagonista.Stiamo parlando dell'attesissimo Death Stranding di Hideo Kojima.Leggi altro...

Ecco i video gameplay di Death Stranding mostrati al TGS 2019 con la traduzione in inglese : In questi giorni sono emerse una marea di informazioni sull'attesissimo Death Stranding che, come ormai saprete, è stato tra gli assoluti protagonisti del Tokyo Game Show 2019.Dall'evento giapponese abbiamo ottenuto nuovi dettagli sulla componente multiplayer, la conferma dell'assenza di un game over tradizionale e, ovviamente, abbiamo avuto l'occasione di ammirare il gioco in azione nei video gameplay.Tuttavia, la presentazione al TGS è stata ...

Nuovi dettagli per il multiplayer di Death Stranding : i giocatori potranno trasformare il terreno e costruire strade : Come probabilmente saprete, l'atteso Death Stranding offrirà ai giocatori una componente multiplayer e, in occasione del Tokyo Game Show 2019, Hideo Kojima ha voluto condividere maggiori dettagli al riguardo.Death Stranding, come detto in precedenza, presenterà un gameplay multiplayer online asincrono, questo significa che si giocherà in solitaria ma costantemente connessi con altri giocatori e questo permetterà agli utenti di aiutarsi nel loro ...

Death Stranding : Hideo Kojima conferma l'assenza di un game over "tradizionale" e parla di ulteriori omaggi a persone reali : Death Stranding è stato protagonista al Tokyo game Show 2019 e in questa occasione sono emerse moltissime informazioni sul nuovo atteso titolo targato Kojima.Il celebre sviluppatore ha spiegato ai fan alcune meccaniche di gameplay alla base del gioco e in un'intervista con gamereactor ha chiarito altri interessanti punti.Kojima ha parlato della capacità di sopportazione della fatica da parte di Sam. Come avrete visto nel lungo video gameplay del ...

Death Stranding : Nuovi dettagli da Hideo Kojima : In occasione del Tokyo Game Show 2019, Hideo Kojima ha svelato Nuovi e interessanti dettagli per Death Stranding che vi riportiamo a seguire, legati sia al Multiplayer che al sistema di Morte presenti in gioco. Nuovi dettagli per Death Stranding I giocatori possono tenere traccia dei progressi di altri utenti attraverso uno speciale sistema di connessione, il quale mostrerà le orme lasciate dai giocatori sulla mappa Possibilità ...

Death Stranding : Kojima non pensa che i giocatori saranno "cattivi" nel multiplayer : Death Stranding si è finalmente mostrato in un lungo video gameplay, e com'era facile prevedere il gioco si è rivelato diverso da quello che moltissimi giocatori si sarebbero aspettati.Uno degli aspetti più interessanti di Death Stranding è sicuramente il multiplayer, il quale consiste in una cooperazione online asincrona mediante la quale un giocatore più influenzare il mondo di un altro giocatore con le sue azioni.Questo, naturalmente, apre ...

Death Stranding : Hideo Kojima afferma di essere sempre stato veloce nello sviluppo dei giochi - nonostante i fan dicano il contrario : Durante una recente intervista riguardante Death Stranding, la stessa in cui è stata data una risposta sulla presenza o l'assenza di Keanu Reeves nel gioco, Hideo Kojima ha affermato di essere stato sempre veloce nello sviluppo dei suoi progetti, contrariamente a quanto pensano molte persone."Non fraintendetemi, ma sono sempre stato veloce. Quanto tempo è passato, tre anni? Non posso dire molto su Sony al momento, ma forse ci vorranno otto o ...

Death Stranding non sarà davvero divertente fino a quando i giocatori non arriveranno alla metà del gioco : Hideo Kojima ha rivelato che Death Stranding non diventerà "davvero divertente" fino a quando i giocatori non saranno a metà del gioco, aggiungendo che all'inizio si sentiranno persi e che la sensazione è intenzionalmente parte del design generale. La descrizione di Kojima di Death Stranding a volte potrebbe essere criptica, ma è difficile accusare il director di essere disonesto su quello che i giocatori sperimenteranno nel gioco. Ha già ...