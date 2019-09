De Rossi tra i preconvocati di Mancini per la Nazionale

LIVE Italia-Canada - Mondiali rugby 2019 in DIRETTA : dieci cambi tra gli azzurri - in palio la qualificazione alla pRossima Coppa del Mondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.30 Queste le parole alla vigilia di Dean Budd, che oggi sarà il capitano dell’Italia: “La partita contro la Namibia ora fa parte del passato. Vogliamo mostrare il nostro vero valore contro il Canada e conquistare il secondo obiettivo che ci siamo prefissati. I gradi di capitano sono sempre un’emozione, ma al Mondiale hanno un sapore particolare“. 9.25 Sono ben dieci i ...

Qualificazioni Euro 2020 - Mancini spiazza tutti in vista di Italia-Grecia : De Rossi inserito tra i pre-convocati : Il ct azzurro ha inserito il centrocampista del Boca nella lista dei pre-convocati per il match del 12 ottobre in programma all’Olimpico, che potrebbe dare agli azzurri l’aritmetica qualificazione ad Euro 2020 L’ultima volta fu Svezia-Italia a Solna, quando gli azzurri vennero sconfitti 1-0 nell’andata dello spareggio mondiale, prologo dell’eliminazione arrivata al ritorno dopo lo 0-0 di San Siro. Massimo ...

Il Segreto trame pRossima settimana : Elsa ha un malore dopo la lite furibonda con Antolina : Le anticipazioni relative alla prossima settimana, che va dal 30 settembre al 5 ottobre, della soap opera Il Segreto rivelano che Elsa starà molto male in seguito al tradimento di Alvaro. L'uomo, infatti, deciderà di lasciarla e scapperà via con i suoi soldi. Una volta appresa la notizia, la povera fanciulla si mostrerà disperata e farà il possibile per mettersi sulle sue tracce. Isaac, intanto, farà di tutto per confortare la ...

Previsioni Meteo : l’Autunno potrebbe entrare nel vivo nei pRossimi 10 giorni - tutti i DETTAGLI : Dopo il peggioramento anche sensibile, localmente, negli ultimi giorni, andranno alleggerendosi le condizioni instabili sull’Italia dove, tuttavia, correnti nordoccidentali apporteranno ancora locali addensamenti e piogge fino a metà settimana circa. Per oggi, martedì, tempo in prevalenza asciutto e ampiamente soleggiato salvo locali addensamenti con qualche rovescio, soprattutto al Sud, tra Sud Puglia, Calabria tirrenica, localmente ...

Ilaria Spada tra bullismo e Kim Rossi Stuart : confessioni inedite a Vieni da me : Ilaria Spada a Vieni da me: vittima di bullismo e legame con Kim Rossi Stuart Prima volta a Vieni da me per Ilaria Spada. L’attrice è stata ospite dell’amica Caterina Balivo nella puntata di lunedì 23 settembre. L’intervista, che è stata programmata per promuovere il nuovo film Tutta un’altra vita, è stata occasione per conoscere […] L'articolo Ilaria Spada tra bullismo e Kim Rossi Stuart: confessioni inedite a ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Aragon 2019 : “Consumo troppo la gomma posteriore. Sono quello messo peggio tra le Yamaha” : 23″623 e ottava posizione: è questo il dato preoccupante per Valentino Rossi al termine del GP d’Aragon, 14° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato spagnolo il nove volte iridato ha dovuto fare i conti con i soliti problemi con la gomma posteriore, praticamente finita dopo pochi giri. Nonostante il team abbia puntato su una mescola dura, il risultato non è affatto cambiato e Rossi si è trovato a guidare “sulle ...

Oroscopo di ottobre - Branko : le previsioni astrali del mese pRossimo : Branko, Oroscopo ottobre 2019: le previsioni dello zodiaco del prossimo mese Settembre sta per terminare perciò, sfogliando il libro “Branko 2019, calendario astrologico”, contenente lo zodiaco di tutto l’anno, sveliamo in questo pezzo alcune indicazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo di Branko del mese di ottobre 2019, per ciascuno dei dodici segni. Cielo ricco di contrasti e sfide, il mese prossimo, secondo ...

MotoGP - GP Aragon 2019 : Valentino Rossi - 17 secondi di distacco da Maverick Vinales. Non c’è feeling tra il Dottore e la Yamaha : Il Gran Premio di Aragon 2019 di MotoGP ha consegnato a Marc Marquez l’ottava vittoria stagionale e la 78esima in carriera, in un weekend dominato dal primo metro del venerdì. Per lo spagnolo non ci sono stati rivali con cui battagliare fino all’ultima curva oggi, come era accaduto nei precedenti tre round, e il divario finale su Andrea Dovizioso è stato vicino ai 5 secondi. A podio anche l’altra Ducati del sorprendente ...

Avvio con il botto della Roma - Zaniolo incanta e trascina i gialloRossi : netto 4-0 contro il Basaksehir [FOTO] : Roma-ISTANBUL Basaksehir – Si è conclusa una gara importante valida per la fase a gironi di Europa League, partita ottima della Roma che ha conquistato tre punti importanti per il proseguo della competizione, tutto facile per la squadra di Fonseca che ha chiuso la partita con il risultato di 4-0. Partita incredibile di Zaniolo che ha siglato la rete della tranquillità e fornito un assist perfetto a Dzeko, in generale giocate ...

LIVE Roma-Istanbul Basaksehir 4-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : i gialloRossi travolgono i turchi. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.52 LE Pagelle della ROMA: Lopez 6; Spinazzola 6.5, Fazio 6, Juan Jesus 6, Kolarov 6; Cristante 6.5 (dal 72’Veretout 6), Diawara 6; Zaniolo 8, Pastore 6.5 (dal 64′ Pellegrini 6), Kluivert 7; Dzeko 7.5 (dal 74′ Kalinic 5.5) All.: Paulo Fonseca 7 Istanbul Basaksehir (4-3-3): Gunok 7; Caiçara 5, Ponck 5, Topal 5, Clichy 5; Aleksic 5 (dal 69′ Azubuike 5.5),Tekdemir 6, ...

LIVE Roma-Istanbul Basaksehir 3-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : Dzeko e Zaniolo trascinano i gialloRossi verso la vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77′ Terzo e ultimo cambio per gli ospiti: fuori Gulbrandsen, dentro Demba Ba. 76′ PELLEGRINI SUBITO VICINISSIMO AL GOL! Gran tiro del romano sullo scarico di Kluivert, palla fuori di pochissimo. 72′ Cambi in rapidi successioni in casa Roma: dentro Veretout e Kalinic, fuori Cristante e Dzeko. Ci sono grandi applausi per tutti. 71′ Zaniolo, LA ROMA CALA IL TRIS! Questa ...

X FACTOR 2019 - AUDIZIONE 2A PUNTATA/ Diretta : Davide Rossi è straordinario! : X FACTOR 2019, Diretta seconda PUNTATA audizioni e ospiti: Quali concorrenti saranno ammessi ai Bootcamp? Davide Rossi è straordinario...

Matteo Salvini - indiscrezione : settimana pRossima tre parlamentari M5s entrano nella Lega : La bomba politica la ha sganciata Matteo Salvini in persona, che non si nasconde più: "Nei prossimi giorni tanti amministratori locali e non solo locali entreranno nella Lega perché per loro l'onore e la dignità sono valori importanti - ha premesso -. Sono uomini e donne che si vergognano di quello

MotoGp – Misano utile a Valentno Rossi : “ad Aragon sappiamo su cosa concentrarci” : Valentino Rossi pronto a tornare in pista: le parole del Dottore alla vigilia del Gp di Aragon A pochi giorni dal Gp di San Marino i piloti della MotoGp sono pronti per tornare in pista e lo faranno ad Aragon, in terra spagnola, per un nuovo appassionante appuntamento della stagione 2019. Valentino Rossi è pronto a gareggiare in Spagna, reduce dal quarto posto davanti al suo pubblico: “dopo la gara di Misano abbiamo viaggiato verso ...