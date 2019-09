Daspo al tifoso doriano dell’aeroplanino | “Chiedo scusa | sono solo un c…”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 26 settembre 2019) “Chiedo, non volevo fare male a nessuno, non so perché ho fatto quel gesto,un c…”. Parla così ildella Sampdoria che durante Samp-Toro è stato beccato a fare il gesto dell’aeroplanino. Un gesto oltraggioso della memoria della tragedia di Superga. Per questo la Samp ha subito provveduto a consegnare il video che lo incastrava alla Digos. Il signor G. – come viene indicato oggi dalla stampa – è stato così identificato. Civolute meno di 48 ore, a dimostrazione del fatto che quando si vuole si può. Ha poco più di 30 anni, è un broker finanziario ed è incensurato. Era allo stadio nella Nord, al suo fianco i due ragazzini che hanno emulato il suo orribile gesto e che, minorenni, non hanno subito sanzioni. Ha preso un bel. Lui, che allo stadio, giura, ci sarà andatoquattro o cinque volte nella vita”. Adesso per ...

capuanogio : Good news ?? Il tifoso della #Sampdoria che ha mimato l'aeroplano in direzione della tifoseria del #Torino è stato i… - Toro_News : Identificato e allontanato dalle manifestazioni sportive per due anni: giustizia è fatta! #Superga #SampdoriaTorino - chedisagio : Le campagne stampa dei giornali funzionano ancora. In questi due giorni il @CorriereTorino non ha mollato un attimo… -