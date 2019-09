Damascelli | nel deserto del San Paolo | il Napoli va fuori di testa con l’espulsione di

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 26 settembre 2019) A parte il Meazza di San Siro, scrive Tonysu Il Giornale, gli stadi in cui si è giocato ieri sera trasmettevano solo “una malinconia da campi di paese, curve e gradoni vuoti” Una moria che attribuisce a motivi economici, sembra, perché scrive: “siamo a fine mese, la paga non è ancora stata incassata e, dunque, meglio evitare spese superflue con questo football già carissimo. Che è poi il calcio amato da quelli che non amano il calcio e a forza di spezzettarlo lo stanno spezzando”. Il turno infrasettimanale ribadisce il primato dell’Inter, graziata dalla Lazio che sbaglia tantissimo. Lazio che aveva lasciato in panchina Immobile nella partita più importante di questa prima fetta di campionato. A tal proposito scrive: “Imbarazzanti le smentite politiche di Igli Tare sulla gravità del caso del centravanti, meglio sarebbe dire la verità, tra ...

