Dalla trasformazione dei sistemi alimentari dipende l’esito di gran parte della sfida

(Di giovedì 26 settembre 2019) Il vertice Onu sul clima, in una New York incredibilmente calda e caotica, è “probabilmente il summit più importantestoria dal 2015”, l’anno in cui fu adottata l’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, un documento che delinea 17 obiettivi universali, fondata sul riconoscimento dello stretto legame tra la salute del pianeta e il benessere umano, secondo Lise Kingo, Ceo del Global Compact delle Nazioni Unite. Il motivo è che le azioni dei prossimi 10 anni determineranno in modo decisivo il futuro del pianeta e delle generazioni future. Gli impegni assunti dai leader mondiali si sono dimostrati piuttosto deludenti. Secondo le Nazioni Unite, per contenere l’aumentotemperatura media entro 1.5°C ed evitare danni irreversibili per l’uomo e per il pianeta, gli sforzi dovrebbero essere cinque volte ...

