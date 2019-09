Dalila Di Lazzaro | Mi hanno truffato | sono senza pensione

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019) Sandra Rondini L'ex attrice ha denunciato che la persona che aveva incaricato di pagarle le tasse non l'ha mai fatto e ora,i contributi necessari a raggiungere la, si trova in grande difficoltà anche perchè soffre di "dolore cronico"sempre di più i vip che in televisione confessano di attraversare momenti critici sul versante economico, spesso per colpa di persone a cuiaffidato con fiducia la cura delle loro finanze. In tantifinito con l’essere stati truffati da consiglieri e commercialisti fraudolenti, arrivando a ritrovarsi proprio, quando la loro carriera era in crisi o finita da tempo, con il conto in rosso o pensioni molto basse per via dei contributi non versati a loro insaputa. Ultima in ordine di tempo èDiche, ospite di “Storie italiane”, ha svelato che quando era sulla cresta dell’onda come attrice da giovane si ...

