Da Venezia a Rio | l’onda verde torna in piazza

Basket - Supercoppa Italiana 2019 : trionfa Sassari che in finale batte Venezia all’overtime prendendosi la rivincita delle finali scudetto : Esattamente come ieri contro la Vanoli Cremona il Banco di Sardegna Sassari vince un’altra partita all’overtime e si aggiudica la sua seconda Supercoppa Italiana a distanza di cinque anni dalla prima battendo in una finale al cardiopalma per 83-80 l’Umana Reyer Venezia, con cui aveva perso le finali scudetto. Come ieri l’inizio dei i tricolori è da incubo con Sassari che piazza un parziale di 14-0 per il 16-4 ma, cosa peggiore, la Reyer perde ...

Sassari-Venezia oggi - Finale Supercoppa Italiana basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : La Finale della Supercoppa Italiana 2019 vedrà affrontarsi il Banco di Sardegna Sassari e l’Umana Reyer Venezia, in quello che sarà un remake dell’ultima serie Scudetto, chiusa con la vittoria dei veneti in gara-7. In semiFinale Sassari ha superato Cremona dopo un tempo supplementare per 101-94. Una vittoria di carattere quella della squadra di Pozzecco, che ha saputo resistere e restare attaccata al match, nonostante una Vanoli ...

Basket - Finale Supercoppa Italiana 2019 : Dinamo Sassari-Umana Reyer Venezia. Programma - orario e tv : Saranno Dinamo Sassari e Umana Reyer Venezia a mettere in scena, in campo neutro (PalaFlorio di Bari), la Finale della Supercoppa Italiana 2019. Il Banco di Sardegna ha superato, al supplementare, la Vanoli Cremona per 94-101 con sette uomini in doppia cifra e Dwayne Evans a quota 18, mentre l’Umana Reyer, dopo un primo quarto in cui ha lasciato sfogare l’Happy Casa Brindisi (e John Brown in particolare), ha visto attivarsi Austin ...

Imma Tataranni – Sostituto procuratore : la fiction tratta dai gialli di Mariolina Venezia : Imma Tataranni – Sostituto procuratore è la nuova fiction che Rai 1 trasmetterà da domenica 22 settembre in prima serata, per sei appuntamenti. Con la regia di Francesco Amato, la trama della serie crime ruota attorno ai romanzi scritti da Mariolina Venezia e pubblicati con Einaudi editore, per una produzione che unisce Rai fiction e ITV Movie. Alla guida del cast di Imma Tataranni – Sostituto procuratore troviamo Vanessa Scalera, ...

Monterosso il documentario sul Barone di Canalazzo a Venezia : Monterosso il documentario sul Barone di Canalazzo a Venezia. Lavoro collettivo di Laura Biggi, Lorenzo Caravello, Puglisi, Occhipinti e Scollo

Venezia 76 - l’Italia trionfa con Martin Eden - Coppa Volpi a Luca Marinelli che batte Joaquin Phoenix - Leone della Giuria anche per “La Mafia non è più quella di una volta” : Venezia 76, Marinelli alza la Coppa Volpi su Phoenix, Leone Speciale della Giuria per "La Mafia non è più quella di una volta", J'Accuse di Polansky-Barbareschi vince il Gran Premio della ...

Mostra del cinema di Venezia : il trionfo di Joker : trionfo di Joker. Il film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix ha vinto il Leone d’oro della 76.ma edizione della

Venezia 76 - il Leone d'Oro va a "Joker" | Luca Marinelli trionfa come miglior attore : Edizione importante per l'Italia che porta a casa il premio speciale della giuria per "La mafia non è più quella di una volta" di Franco Maresco

Chiara Ferragni incanta Venezia nell’abito nero Dior - fan in delirio : «Così si fa un red carpet» : Chiara Ferragni incanta Venezia nell’abito nero Dior, fan in delirio: «Così si fa un red carpet». Ieri sera, l’influencer più famosa del mondo ha presentato in anteprima alla Mostra del Cinema il documentario sulla sua vita Chiara Ferragni Unposted. Gli occhi dei fan erano puntati sul vestito scelto da Chiara per la passerella. E la moglie di Fedez non ha deluso i fan. Chiara Ferragni si è presentata in un abito nero principesco ...

Martin Eden - in concorso a Venezia 76 il cinema inattuale di Pietro Marcello - con uno straordinario Luca Marinelli : Martin Eden è ambizioso, inattuale, ambiguo. E nel segno del lutto. Il film di Pietro Marcello è in concorso alla Mostra del cinema di Venezia, dove è in odore di un premio che, non ci fosse l’annunciatissimo Joaquin Phoenix di Joker, dovrebbe andare allo straordinario Luca Marinelli. Un protagonista che sa assumersi il peso di un’opera stilisticamente ardita, che grazie alla capacità dell’attore di dosare silenzi ed elettricità, spirito di ...

Ferragni e Fedez a Venezia per il documentario sulla nota influencer : Ferragni e Fedez a Venezia per il documentario sulla nota influencer ChiaraFerragnineverstop per la Mostra del Cinema

