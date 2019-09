Criminal Minds 15 | primi dettagli sul grande nemico della stagione finale | Everett Lynch

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 26 settembre 2019) Si sa ancora poco di15, ultimadel procedural di CBS che sarà in onda negli Stati Uniti nel 2020 ma non ha ancora una programmazione ufficiale. La showrunner Erica Messer ha anticipato che ci sarà unda combattere e che la caccia all'uomo coinvolgerà molto l'intera squadra di profilerBAU. Il personaggio in questione sarà quello di, che era già stato introdotto verso la fine di14 come ilantagonistaprossima ed ultima. Soprannominato "Il camaleonte" per la sua arguzia e capacità di mimetizzarsi, fuggire e non lasciare tracce,è un serial killer psicopatico, narcisista e misogino, che odia fondamentalmente le donne di cui approfitta e che agisce in base a traumi infantili dettati dal rapporto con la madre. Ma una novità di peso arriva dalle dichiarazioni di Michael ...

OptiMagazine : #CriminalMinds15, primi dettagli sul grande nemico della stagione finale, Everett Lynch #CriminalMinds… - LinkaTv : E' iniziato Criminal Minds: Beyond Borders su #rai4 Clicca qui per classifica tweet: - pastaalsalmon : RT @enjoIrasshole: 'anche io guardo CSI' 'anche io guardo NCIS' 'anche io guardo Criminal Minds' 'anche io guardo *inserire serie TV sul c… -