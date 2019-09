Così il padre di tua figlia le insegnerà l’amore | amandoti e rispettandoti

Mika : "Dopo il rapimento di mio padre - la crisi. Mia madre mi disse : vai a lavorare. Così sono diventato Mika" : “Volevo prendere le distanze da Mika . Per spiegare devo tornare alla mia storia familiare, la stessa da cui sono partito quattro anni fa quando sono andato in crisi”. In un’intervista esclusiva a Vanity Fair, Mika parla del suo passato, del rapporto con suo padre e del motivo per cui ha deciso di intitolare il nuovo album con il suo nome anagrafico. Il 4 ottobre uscirà, infatti, “My Name is Michael Holbrook”. ...

Ragazzo di 16 anni muore per droga - il padre con gli spacciatori si vendica Così : Rob Bridge ha deciso di vendica rsi con gli autori della morte del figlio di 16 anni . Il figlio è morto ucciso dalla droga come tanti ragazzi al giorno d’oggi. Il padre ha voluto vendica rsi, per farlo ha dovuto percorre migliaia e migliaia di chilometri. L’uomo è nato in Australia e ha deciso di fare l’infiltrato nel mondo della droga per il canale tv australiano, Channel Nine. Rob Bridge si è infiltrato nel mondo degli ...

Romano Prodi - il “padre” del centrosinistra compie 80 anni : “Bisogna cantare in coro - non da solisti. Così non si va da nessuna parte” : L’Italia dovrebbe “cantare in coro, non avere dei solisti. Ce ne sono anche troppi. E come vediamo in queste ore, non leggono nemmeno lo stesso spartito. A questo punto, mi viene in mente la Prova d’orchestra di Fellini. Crisi o non crisi, andando avanti Così non si va da nessuna parte”. Lo dice su un’intervista a Il Messaggero Romano Prodi, che oggi compie 80 anni e interviene sulla crisi di governo in corso. E, più in ...