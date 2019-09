Così il marocchino faceva finta di essere investito dalle auto

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019) A smascherarlo sono state le telecamere di videosorveglianza della zona. Una truffa in piena regola, quella messa in atto a Verona da un 24enne, senza fissa dimora. È successo lo scorso lunedì pomeriggio, quando una Fiat Panda si è dovuta fermare in via Torbido, pensando di aver urtato un pedone. A terra, sulla strada, c'è un ragazzo che sostiene distato. Tutto falso.Le videocamere di sorveglianza, infatti, hanno svelato il sistema messo in atto dal. Non era la prima volta, infatti, che il ragazzo fingeva un investimento. L'occhio elettronico ha ripreso il 24enne mentre cammina, attraversando la strada. Mentre cammina, al passaggio della Fiat Panda, sbatte violentemente le mani contro il vetro. Poi, rimane in piedi per un attimo e quando vede l'frenare, incerta, si butta a terra, tenendosi la caviglia e fingendo l'incidente.+++Secondo ...

matteosalvinimi : Non è così che si fa integrazione, e mi fa piacere che a sottolinearlo sia un genitore di origine marocchina. Come… - patty_612 : RT @DomenicaSisto: Scriviamolo non solo in italiano...ma anche in inglese, africano,albanese ,marocchino e in tutte le lingue del mondo...… - paolograzzano : @AdryWebber una donna così attraente, affascinante e di alto livello culturale può permettersi di avere al suo fian… -