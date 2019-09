CorSport | Sarri schiera il rombo senza Ronaldo e la Juve cambia Un caso?

CorSport : ingiustificati i privilegi di Sarri a Ronaldo. CR7 non fa la differenza : Maurizio Sarri, il teorico del calcio collettivo, quello che finora abbiamo sempre definito devoto al gioco, si adegua ad un vecchio adagio italiano, quello dell’assoluta dipendenza da un unico giocatore. Nella fattispecie, Cristiano Ronaldo. E’ lo spunto su cui si sofferma Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Che definisce il cambiamento del tecnico bianconero sorprendente e che però sciorina dati che mostrano che il ...

CorSport : «Quando Sarri ha firmato per la Juve la mamma gli ha detto “non ti parlo più”» : Il Corriere dello Sport riporta alcune battute di Aurelio Virgili, figlio di Giuseppe “Pedos Bill” In viola dal ’54 al ’58 e amico di Maurizio Sarri, alla vigilia dell’importante gara della Juve contro la Fiorentina. Virgili non nasconde la sua convinzione che Sarri continui a tifare Fiorentina nonostante sia passato dalla parte del nemico e conferma che al Franchi «Farà il suo lavoro da avversario per 90′ poi diventerà ...

CorSport : Rabiot lavora ai fianchi Sarri per avere un posto contro la Fiorentina : Tra le novità possibili nella Juve contro la Fiorentina potrebbe esserci Adrien Rabiot. Il Corriere dello Sport scrive che il calciatore, avendo lavorato a stretto contatto con Sarri durante la sosta, “rilancia il duello con il connazionale Blaise Matuidi per il ruolo di mezzala sinistra: una di quelle caselle sulle quali ci si potrebbe iniziare ad alternare tra un impegno e l’altro, con Rabiot che punta a prendersi quella maglia da ...

CorSport : Ronaldo gioca sempre - ma Sarri adesso dovrà gestirlo : Il Corriere dello Sport pone il problema di come gestire Cristiano Ronaldo nelle partite che dovrà giocare fino a fine stagione. Un problema non da poco perché, fino al 31 dicembre 2019, tra Juve e Portogallo il fenomeno dovrà giocare 29 partite. 30 se la Supercoppa con la Lazio sarà anticipata rispetto alla scorsa stagione (quando si giocò a gennaio). Tre sono già state disputate ma il numero potrebbero essere comunque eccessivo anche per CR7, ...

CorSport : gelo tra Sarri e Mandzukic. La prossima settimana il confronto con Emre Can : Sono diversi i problemi interni allo spogliatoio che il tecnico della Juventus Maurizio Sarri si troverà ad affrontare nelle prossime settimane, scrive il Corriere dello Sport. Dopo una due giorni in cui ha tenuto banco, tra esclusione dalla lista Champions, attacco alla Juve e a Sarri e parziale retromarcia sui social, Emre Can è in Germania. Avrà un confronto con Sarri solo al suo rientro. Un discreto gelo, invece, è calato nei rapporti tra ...

CorSport : probabile il ritorno di Sarri in panchina contro la Fiorentina : Maurizio Sarri sta meglio. Sembra essersi ripreso dalla polmonite che lo ha tenuto lontano dalla squadra nelle prime due giornate di campionato. Ieri, scrive il Corriere dello Sport, ha diretto parzialmente l’allenamento nonostante la pioggia, riparandosi sotto un gazebo. Adesso aumentano le possibilità che sia in panchina già contro la Fiorentina. E’ l’unica cosa che gli interessa, anche perché è stato costretto a rimanerne ...

CorSport : Sarri va a vivere nel condominio di Higuain : Sarri non ha resistito a stare lontano da Higuain. Dopo aver occupato per settimane una camera del nuovissimo J Hotel del club bianconero, Maurizi Sarri ha trovato una casa a Torino. Il Corriere dello Sport scrive che il tecnico si è trasferito nell’elegante condominio in zona Crocetta che ospita anche le case di molti giocatori della Juventus. Tra questi, c’è anche Gonzalo Higuain. L'articolo CorSport: Sarri va a vivere nel ...

Pedullà (CorSport) : «A 60 anni Sarri non cambia - la Juve non si illuda» : Sarri non cambierà mai. È questo il senso dell’articolo di Alfredo Pedullà – molto vicino al tecnico Juventino – sul Corriere dello Sport. A 60 anni non può cambiare, la Juve lo sa. Se proprio fosse possibile, neanche ne avrebbe voglia. Il senso è tutto qua. Il resto è arricchimento per suffragare il concetto principale. I problemi Emre Can e Mandzukic doveva risolverglieli il club. E lui non è disposto ad alcun compromesso. A ...

CorSport : Sarri voleva cedere Rugani ma ha detto no a Boateng (e la Juve lo ha ascoltato) : Maurizio Sarri era favorevole a tagliare gli esuberi, giudicati imbarazzanti fin dal ritiro estivo della Juventus. In particolare, scrive il Corriere dello Sport, aveva dato il via libera alla cessione di Rugani. Conoscendo bene il difensore, sapeva che questo sarebbe stato un anno perso per lui. Ma le trattative via via avviate non sono andate in porto. Quando il primo settembre, la società gli ha chiesto se potesse andar bene Boateng, del ...

CorSport – “Tensioni in casa Juve : duro confronto Sarri-Paratici - il tecnico ha metabolizzato male un aspetto” : Tensioni in casa Juve culminate con duro confronto tra il tecnico Maurizio Sarri e Paratici. Il Corriere dello Sport rivela alcuni retroscena CorSport – “Tensioni in casa Juve: duro confronto Sarri-Paratici, il tecnico ha metabolizzato male un aspetto”. Come riporta il quotidiano, “Emre Can in due versioni (prima accende e poi spegne l’incendio) è la sintesi di una fibrillazione inevitabile in casa Juve. Non ...

CorSport : Sarri-Paratici - volano parole dure per la gestione degli esuberi : Da quanto scrive Alfredo Pedullà sul Corriere dello Sport, la questione Emre Can ha creato non pochi scompigli nell’ambiente Juve. Come era prevedibile. Il giocatore bianconero è stato escluso dalla lista Champions ed ha avuto un duro sfogo in cui ha accusato la società di avergli fatto altre promesse e Sarri di avergli dedicato meno di un minuto nel comunicargli la decisione. Poi, a distanza di qualche ora, sui social, ha deciso di ...

CorSport : Stasera duello Mertens-Sarri. Per Dries è la sedicesima volta contro la Juventus : È Sarri che ha inventato Mertens centravanti. Quando Higuain era andato via e Milik era infortunato. Chissà cosa avrà studiato per fermarlo e contenerlo, si chiede il Corriere dello Sport. E chissà cosa inventerà il belga per sfuggire alle contromosse tattiche. I due si conoscono alla perfezione, ma poi il calcio è inventiva, genio e fantasia e Mertens di colpi da sparare ne ha tanti. Quella di oggi, per Mertens, sarà la sedicesima sfida con la ...

CorSport : Oggi Lozano incontra il Napoli. Tra le case in ballo anche quella di Sarri : Visite mediche pienamente superate, per Hirving Lozano. Il Corriere dello Sport scrive che non c’è più traccia della contusione rimediata contro il Den Haag, che costrinse il messicano a uscire dal campo sorretto a spalla dallo staff medico. Ieri il nuovo acquisto del Napoli si è concesso un breve tour romano, poi ha raggiunto via XXIV maggio per concludere le operazioni relative al contratto. Al quale manca solo l’importo della clausola, che ...