CorSport | il nuovo modello anti-razzismo di Governo e Figc

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 26 settembre 2019) pene certe per chi infrange le regole e per le società conniventi; un progetto educativo, un percorso condiviso che dovrà necessariamente coinvolgere anche il Ministero dell’Interno (per quanto riguarda i sistemi di videosorveglianza e la pubblica sicurezza negli stadi) e quello dell’Istruzione (il mondo della scuola). Questi i temi, che riporta il Corriere dello Sport dell’incontro che si è svolto ieri a Palazzo Chigi tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e il numero uno dellaGabriele Gravina. Molti i temi trattati, soprattutto l’impegno comune contro il«Abbiamo concordato aree di intervento molto più stringenti, saltando un passaggio negli annunci in campo (due richiami anziché tre prima della sospensione della partita, ndc) e dando la possibilità a giocatori di denunciare le offese in campo» ha detto Gravina la termine dell’incontro. Il ...

