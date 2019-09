CorSport | domenica si gioca Napoli-Brescia | altra partita altra formazione

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 26 settembre 2019) La sconfitta con il Cagliari pesa, non c’è dubbio, maalle 12.30 si scende in campo di nuovo., si cambia. “È la legge del turnover” scrive il Corriere dello Sport e non si può fare a meno di obbedirla. Ci sarà sicuramente rivoluzione in difesa contro ilper l’espulsione di Koulibaly, ma potrebbe essere anche la volta di Younes. Il tedesco scalpita da giorni per poter entrare in campo. Ancelotti non si priverà questa volta di Fabian Ruiz. Certo che Carlo potrebbe sorprendere tutti e mettere di nuovo in campo la coppia Milik-Llorente. Una sola cosa è certa, che l’orario e il caldo influenzeranno le scelte disoprattutto per le fasce dove si dovrà correre parecchio. Unico inamovibile risulta ancora lui, Callejon ci saranno una seria d sfide in cui sarà necessaria, quasi indispensabile, la sua ...

napolista : CorSport: domenica si gioca #NapoliBrescia, altra partita altra formazione - ilNapolista - CorSport : #Lazio, #Inzaghi: “#Immobile? Nessun problema, domenica sarà titolare” ?? - DFDYR98 : Di domenica la Lazio in casa ne fa 28/30k a fatica ma il problema è la Roma che in un infrasettimanale in orario la… -