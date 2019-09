Continueremo a curare Le alternative al fine vita l' unica strada possibile

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019) Maria Sorbi Il vicepresidente dei chirurghi italiani, Giovanni Leone: "Pronto a obiettare, sì a palliativi e sedazione profonda" Nel momento in cui ci sarà una legge sull'eutanasia, è pronto a dichiarasi medico obiettore. Giovanni Leoni, chirurgo all'Ospedale di Venezia e vice presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi FnomCeo, non ha dubbi a riguardo. Tra Costituzione e coscienza, lei seguirà la coscienza? «Sì. La libertà del medico è fuori discussione. Io continuerò asecondo scienza e coscienza. La mia coscienza. E poi è anche scritto nel giuramento di Ippocrate: 'Non darò la morte al paziente'». Parla come uno che non accetta la morte. «Il medico deve. Punto. Non sa quante volte ho visto il passaggio dallaalla morte dei pazienti. Me li ricordo tutti. Ovviamente dopo i primi casi ho assunto un atteggiamento più ...